Порошенко убедил себя в чудесных результатах предстоящих президентских выборов

Петр Порошенко

В Украине, в отличие от РФ, никто заранее не знает победителя выборов, заявил президент Петр Порошенко.

"Я президент свободной демократической страны, мы - не Российская Федерация. В Российской Федерации все знают заранее, кто выиграет. Я, как президент своей страны, говорю ответственно - никто не знает, кто победит в Украине, и это является залогом и символом демократии", - подчеркнул он во время выступления в рамках сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе" во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства также добавил, что результаты президентских выборов будут чудесными, передает УНИАН.

Напомним, ранее Порошенко поймали на плагиате предвыборной рекламы Владимира Путина.