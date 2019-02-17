Кравчук распек Луценко за любовь к Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко и президент Петр Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко должен или уйти в отпуск, и "оттуда" агитировать за Петра Порошенко, или прекратить давление на других кандидатов в президенты.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу ZIK.

"Что должен сделать Луценко? Взять отпуск, определиться или записаться в вип-агитаторы Петра Порошенко и ездить по Украине агитировать за него. Но не бороться против других кандидатов, которые будут соревноваться с Порошенко", - считает Кравчук.

По его мнению, в случае, если в ходе выборов будут выявлены фальсификации есть вероятность нового майдана, или других массовых протестов.

Ранее Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверить доходы лидера фракции "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.