Луценко обеспокоился "незаконными доходами" Тимошенко

15 февраля 2019, 14:03

Доходы политика проверит САП.

Луценко, Тимошенко, Рада
Доходы Тимошенко проверит САП / Униан

Генпрокурор Юрий Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверить доходы лидера фракции "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Поводом послужило соответствующее заявление на имя генпрокурора. Автор заявления на уточняется.

Оно касается следующих подозрений, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ:

а) по ч. 3 ст. 368-2 УК – незаконное обогащение, совершенное чиновником, занимающим особо ответственное положение – фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы;

б) по ст. 366-1 УК – декларирование недостоверной информации лицом, уполномоченный на выполнение функций государства или местного самоуправления, или умышленное непредставление декларации – грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами от 150 до 240 ч, либо до двух лет тюрьмы.

Ранее представители "Центра противодействия коррупции", возглавляемого Виталием Шабуниным, потребовали от генпрокурора Украины Юрия Луценко немедленно возбудить уголовное дело против Юлии Тимошенко. По мнению активистов-антикоррупционеров, американский пиар Порошенко был оплачее из денег сомнительного происхождения.

Напомним, в Раде предложили осудить Тимошенко за газовые договоры с Россией. До этого Тимошенко обвинила СБУ в провокации по прямому указанию Порошенко. Тимошенко утверждает, что полиция задержала нескольких человек, якобы чтобы "радикализировать ситуацию".

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