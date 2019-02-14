У Шабунина потребовали возбудить дело против Тимошенко

Юлия Тимошенко / кадр из видео

Представители "Центра противодействия коррупции", возглавляемого Виталием Шабуниным, потребовали от генпрокурора Украины Юрия Луценко немедленно возбудить уголовное дело против лидера фракции "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ЦПК. Согласно обнародованным данным, активисты утверждают, что в 2018-м Тимошенко уплатила 390 тысяч долларов американским пиарщикам, которые представляли ее интересы в США. Из ее официальной декларации до сих пор неясно, откуда у лидера "Батькивщина" появились такие средства, что может свидетельствовать о ее незаконном обогащении.

Представители ЦПК утверждают, что обращались в Национальное антикоррупционное бюро и другие компетентные инстанции, требуя расследовать дело Тимошенко, однако нигде не получили ответа.

Напомним, ранее в Раде предложили осудить Тимошенко за газовые договоры с Россией. До этого Тимошенко обвинила СБУ в провокации по прямому указанию Порошенко.



