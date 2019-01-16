В Раде предложили осудить Тимошенко за газовые договоры с Россией

Зал заседаний Рады / УНИАН

Депутат Рады из фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин выступил с предложением на уровне парламента осудить главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – за подписание газовых контрактов с Россией десять лет назад.

"Целью проекта постановления является публичное осуждение действий бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которые нанесли значительный ущерб национальным интересам Украины и национальной безопасности Украины", - говорится в тексте пояснительной записки, обнародованном на официальном интернет-портале Рады.

Кроме того, Каплин предложил поручить НАБУ и САП расследовать обстоятельства подписания контракта купли-продажи природного газа в те годы, а также контракта об объемах и условиях транзита природного газа через Украину между "Нафтогазом" и "Газпромом" − на предмет, наличествуют ли признаки измены госинтересам Украины в работе Тимошенко.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные разместили билборды с политической антирекламой Юлии Тимошенко. В "Батькивщине" заявили, что за этим проектом стоит "БПП". В партии президента такие обвинения опровергли.