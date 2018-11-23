"Последний шанс для бабушки": Порошенко обвинили в размещении унизительной политрекламы

Юлия Тимошенко / Reuters

На улицах Киева появились билборды с политической антирекламой лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды - дискредитации главного оппонента. Причем делает он это совершенно унизительным и отвратительным способом", - сообщила пресс-служба "Батькивщины".

Например, на билборде с лозунгом "2019 - последний шанс для бабушки" изображена "постаревшая" Тимошенко.

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На другом значится лозунг "Подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019", а на фото сама Тимошенко в инвалидной коляске во время Майдана.

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При этом щиты имитируют официальную рекламу "Батькивщины": на них также написано "Новый курс Украины" и есть ссылка на сайт одноименного форума, который Тимошенко проводила в июне этого года в Киеве.

Стоит отметить, что это не первая попытка дискредитировать Тимошенко перед выборами в Украине в 2019 году. В середине октября перед приездом Тимошенко в Днепр неизвестные распространили в Сети объявления с приглашением поучаствовать в массовке во время встречи с политиком за 250 грн.

Кроме того, в подъездах домов появились листовки с обещаниями, что на мероприятии представители партии будут раздавать продуктовые наборы, деньги, а также предоставлять бесплатные консультации.

Не остались в стороне и пользователи соцсетей. В фейсбуке активно комментируют появление провокационных билбордов:

"Мрази! Ущербный хуторянский менталитет, желание оскорбить политика, как женщину. Этим пид..м советую почаще заглядывать в зеркало"

"А разве это не последний шанс?На моей памяти Тимошенко обещала:"уберу бартер"-убрала;поднять стипендию студентам до прожиточного минимума на тот момент-подняла;повысить выплаты ща 1 ребенка до 8000 грн-все орали что это разорит госкдарство-стала выплачивать.И че?"

"Стандартна пропаганда від Пороха)) Терпіли 4 роки, можна ще 4 місяці потерпіти, навряд чи хтось за нього, в адекватному стані, проголосує))"

"Мазохистка, что ли? Исполнять роль жертвы, обгадив и себя и конкурента, давя на жалость, глупо. Хотя, есть совсем небольшая вероятность, что между ними кто-то третий"

"Бабуся Йуля 20 років усе пробує стати президентом... Вже ж і сиділа, а все одно нема значної підтримки. Таки точно, останній шанс бабусі Йулі)))"

"Замучала уже реклама с её участием : бигборды, реклама по ТВ, в инете мультик ребенку ставишь- и опять она! Сколько денег на ветер..."

Ранее Институт социальных технологий "Социополис" провел опрос "Общественно-политическая и электоральная ситуация в первой половине ноября 2018".

Согласно его результатам, если бы выборы проходили в воскресенье, 25 ноября, то первое место на них заняла бы Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 18,5 избирателей.