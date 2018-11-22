Зеленский одерживает решительную победу во втором туре - соцопрос

Зеленский уже стал одним из лидеров гонки / 95 квартал

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский по-прежнему один из фаворитов президентской гонки и уверенно обойдет президента Украины Петра Порошенко один на один.

О ситуации свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Общественно-политическая и электоральная ситуация в первой половине ноября 2018", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис".

Согласно результатам, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место на них заняла бы Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 18,5% тех, кто планирует Читайте такжеСМИ узнали, с каким лозунгом Зеленский пойдет на президентские выборыпринять участие в голосовании. Второе место - у Владимира Зеленского (10,8%). За Петра Порошенко и Анатолия Гриценко свой голос отдали бы по 7,8% опрошенных, за Юрия Бойко - 7,4%, за певца Святослава Вакарчука - 5,5%.

При этом во втором туре выборов, вероятность которого социологи считают очень высокой, Владимир Зеленский гарантированно побеждает всех потенциальных соперников, включая Юлию Тимошенко, которой раньше уступал. Наибольший отрыв - от Петра Порошенко (почти 20%), наименьший - от Юлии Тимошенко (около 4%).

Напомним, ранее Зеленский рассказал о том, собирается ли он идти в президенты.