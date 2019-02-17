Митинг против митингов: в Киеве снова "развели" любителей халявы

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве устроили еще одну провокацию с проплаченными митингами.

Около тысячи человек собрались на Контрактовой площади в Подольском районе. Причем в руках люди держали плакаты, в которых осуждалось проведение митингов за материальное вознаграждение.

Как сообщил журналист Юрий Романенко, желающим поучаствовать неизвестные пообещали заплатить по 130-150 грн за два часа, но потом обманули любителей халявы.

"Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали что их кинули. Хотя обещали платить 130-150 гривен за два часа. Наверное, это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг", — рассказал Романенко в Facebook.

Напомним, ранее в Харькове устроили митинг в поддержку фейкового кандидата - маньяка Анатолия Оноприенко.