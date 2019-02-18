Зеленский спрогнозировал будущее Украины

Украине "светит" омоложение политической элиты, полагает Владимир Зеленский / Скриншот видео с youtube.com

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что в Украине, в странах Содружества Независимых Государств и в ближнем зарубежье будут "интересные события".

В ряде стран возможно омоложение политической элиты, смена общего отношения к строительству государства, будет другое управление государством, рассказал Зеленский в Одессе.

"…я думаю, что тенденция и тренд этот будет в Украине… я думаю, что тенденция сработает в близких Украине территориально и исторически государствах… Я думаю, что нас ждут интересные события, ждут в… странах СНГ и может даже ближнем зарубежье…", — заявил он.

Напомним, 21 января партия "Слуга народа" провела свой первый съезд, на котором было принято решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).