"Ненависть, как к Порошенко": журналист раскрыл планы РФ по новому президенту Украины

РФ попытаются заставить нового президента Украины пойти на компромиссы, полагает журналист / Радио Свобода

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что если на президентских выборах в Украине победит не действующий президент Петр Порошенко, то власти Российской Федерации попытаются заставить нового украинского лидера пойти на компромиссы, которые выгодны Москве.

Если попытки РФ не увенчаются успехом, то в Москве следующего президента нашей страны будут ненавидеть так, как сейчас ненавидят Порошенко, а если получится — украинцы будут ненавидеть президента так, как ненавидели Виктора Януковича, рассказал журналист во время чата на Главреде.

По словам собеседника, он не видит никаких совпадений в предвыборных шагах российского президента Владимира Путина и Порошенко, хотя бы потому, что российский лидер не проводил никакой предвыборной кампании, она ему не нужна, как не нужны никакие политтехнологи.

Читайте такжеСоциолог объяснил, как Порошенко может пробиться во второй тур выборов-2019"В России происходит своеобразный плебисцит (всенародное голосование для решения особо важного вопроса, референдум — Ред.), подтверждающий путинские полномочия", — заявил он.

Портников полагает, что последние президентские выборы в РФ проходили более 20 лет назад.

"...ни один украинский президент не способен развернуть курс Украины в сторону России. Это связано с оккупацией украинских территорий, с общественными настроениями, с тем, что президент в нашей стране вынужден считаться с парламентом, и с тем, что сама Россия не способна сделать что-то, что облегчит задачу пророссийским силам в нашей стране", — заявил Портников.

Ранее российский политолог Станислав Белковский выразил мнение, что Петр Порошенко удобен Владимиру Путину, поскольку они оба являются бизнесменами, в этом смысле российского президента абсолютно устраивает украинский.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).