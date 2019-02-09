Политолог объяснил, почему Порошенко удобен Путину

Петр Порошенко удобен Владимиру Путину, утверждает политолог / скриншот

Президент Украины Петр Порошенко удобен главе Российской Федерации Владимиру Путину, поскольку они оба являются бизнесменами.

Главу РФ в этом смысле абсолютно устраивает украинский лидер, рассказал российский политолог Станислав Белковский в эфире радио Эхо Москвы.

По его словам, Путину всегда интересно договариваться с предпринимателем, а не с каким-то ошалевшим на идеологической почве контрагентом.

"…Порошенко удобен Путину тем, что они оба бизнесмены… В этом смысле Порошенко абсолютно устраивает…", — заявил собеседник.

Ранее руководитель главного Департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан говорил, что на большой пресс-конференции Владимир Путин показал страх Кремля — им "хоть черт с рогами", только бы на президентских выборах в 2019 году в нашей стране не победил Петр Порошенко.