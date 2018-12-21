У Порошенко увидели в словах Путина большой страх Кремля

В Кремле "страшно боятся" победы Петра Порошенко на новых президентских выборах, утверждает Юрий Рубан / GettyImages

На большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин показал, что в Кремле "страшно боятся" результатов выборов в Украине (запланированы в 2019-м), им "хоть черт с рогами" — лишь бы не победил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.

Когда идет речь об украинском государстве, лидер РФ обязательно упоминает слово рейтинг, рассказал руководитель главного Департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан Обозревателю.

"В Кремле страшно боятся результатов президентских выборов, изо всех сил ставят на других кандидатов. Им хоть черт с рогами — лишь бы не Порошенко. Думаю, именно об этом говорил Путин на своей пресс-конференции…", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на большой традиционной пресс-конференцию в Москве ответил на вопросы о ситуации в РФ, высказался о конфликте на Донбассе, инциденте в Керченском проливе (упомянул и рейтинг Петра Порошенко), а также о создании в Украине единой православной церкви. Главред собрал главные заявления президента России.