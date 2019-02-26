Президентская "справедливость": стало известно о провальном пиаре Порошенко в Ровно

Пиар главы государства в истории с задержанием "авторитета" оказался неудачным, рассказали журналисты.
Печерский районный суд Киева принял решение отпустить под домашний арест с ношением электронного носителя Андрея Федорчука, задержанного недавно в Ровно и обвиняемого в создании там ОПГ.
Правоохранители задержали его после того, как о деяниях Федорчука рассказали президенту Петру Порошенко во время его визита в Ровно в рамках томос-тура.
Местный депутат Анна Иванова, ранее пострадавшая при нападении, пожаловалась гаранту на Федорчука, говорится в сюжете "Грошей".
Его обвиняют в "отжиме" имущества, нападениях и попытке убийства кислотой, однако история с задержанием ровенского авторитета оказалось "пшиком".
"Вот так громкое задержание мужчины с реноме криминального авторитета, задержание по указанию самого президента, продержалось целых три дня. Поэтому даже пиар главы государства в истории с "авторитетом" оказался неудачным", - говорится в сюжете.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Червонограде во время встречи с избирателями Порошенко грубо ответил одному из сотрудников государственного угледобывающего предприятия Львовуголь по задержкам заработной платы.
Кроме того, Порошенко во время томос-тура пришел в ярость из-за вопроса о коррупции.