Президентская "справедливость": стало известно о провальном пиаре Порошенко в Ровно

Петр Порошенко встретился с Анной Ивановой во время визита в Ровно / president.gov.ua

Печерский районный суд Киева принял решение отпустить под домашний арест с ношением электронного носителя Андрея Федорчука, задержанного недавно в Ровно и обвиняемого в создании там ОПГ.

Правоохранители задержали его после того, как о деяниях Федорчука рассказали президенту Петру Порошенко во время его визита в Ровно в рамках томос-тура.

Местный депутат Анна Иванова, ранее пострадавшая при нападении, пожаловалась гаранту на Федорчука, говорится в сюжете "Грошей".

Его обвиняют в "отжиме" имущества, нападениях и попытке убийства кислотой, однако история с задержанием ровенского авторитета оказалось "пшиком".

"Вот так громкое задержание мужчины с реноме криминального авторитета, задержание по указанию самого президента, продержалось целых три дня. Поэтому даже пиар главы государства в истории с "авторитетом" оказался неудачным", - говорится в сюжете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Червонограде во время встречи с избирателями Порошенко грубо ответил одному из сотрудников государственного угледобывающего предприятия Львовуголь по задержкам заработной платы.

Кроме того, Порошенко во время томос-тура пришел в ярость из-за вопроса о коррупции.