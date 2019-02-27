Доверенным лицом Порошенко на выборах стал известный матершинник

Лесь Подервянский / скриншот из видео

Доверенным лицом действующего главы государства Петра Порошенко на президентских выборах в Дарницком районе Киева (избирательный округ №212) стал художник и автор сатирических пьес Лесь (Александр) Подервянский.

Соответствующее решение утвердил Центризбирком, передает сайт движения Честно.

Кроме того, доверенными лицами Порошенко стали блогер Дмитрий Чекалкин и поэт Иван Малкович.

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Ранее в эфире телеканала ATR Подервянский заявил, что Порошенко является лучшим президентом Украины "за все время".

"Все его ругают, а это, кстати, лучший президент за все время в Украине... Церковь - раз, безвиз - два, антикацапская коалиция - три, армия - четыре... Вообще-то по должности он отвечает только за две вещи - за международное положение и армию, и все. И у меня нет претензий", - сказал Подервянский.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.