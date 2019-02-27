"Паки, паки, херувимы": блогер придумал хит для выступления Порошенко на Евровидении-2019

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Руководитель политических программ Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко прокомментировал ситуацию вокруг нацотбора на Евровидение-2019 в Израиле, на которое уже отказались ехать трое кандидатов от Украины.

Романенко в шутку предположил, ситуацию может спасти вмешательство президента Петра Порошенко.

"Вы знаете, думаю, что ситуация с Евровидением такова, что только вмешательство президента может ее спасти. Думаю, что учитывая разносторонние таланты нашего гаранта, он вполне может отправиться туда с хитом "Паки, паки, херувимы, Томос... Будем жить", - написал Романенко в Facebook.

Напомним, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.

Позже об аналогичном решении объявила группа Freedom Jazz, занявшая второе место на нацотборе.

"Только что мы получили звонок из НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019", - сообщили артистки.

Они отметили, что в настоящее время ведут диалог с промоутером из Европы с целью организации тура по региону.

Их поддержала Kazka (3-е место на нацотборе), заявив, что им не нужна "победа любой ценой".

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение-2019 является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал Кириленко в Twitter.​