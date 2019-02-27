Астролог рассказал, кого следовало бы отправить на Евровидение-2019

27 февраля 2019, 13:38

Украина, никого и не отправив на Евровидение, в имиджевом плане существенно проиграет, считает Влад Росс

Марув
Астролог Влад Росс прогнозирует, что со временем Maruv будет участвовать в Евровидении, но не от Украины /instagram.com/maruvofficial/

Украине в 2019 году на конкурс Евровидение в Тель-Авив следовало отправить группу Kazka - это был бы наилучший вариант. Такое мнение в комментарии Главреду высказал астролог Влад Росс.

"Во-первых, Kazka в 2018 году прославилась на весь мир, соответственно, эта группа узнаваема, за нее бы голосовали. Во-вторых, если проанализировать гороскоп солистки группы Александры Зарицкой, которая родилась 3 августа 1992 года, то у нее крайне благоприятная ситуация в гороскопе как раз на финал конкурса, который состоится 18 мая. Звезды бы ей очень благоприятствовали в этот период, причем настолько, что Kazka могла бы даже попасть в тройку лидеров по итогам конкурса Евровидение", - отметил он.

Читайте такжеЧем Maruv хуже Порошенко?В общем, по мнению Росса, из всех финалистов Нацотбора звезды более всего благоприятствовали бы Александре Зарицкой в Тель-Авиве.

Астролог также оценил шансы на успех на Евровидении Maruv, которая победила в нашем Национальном отборе, но отказалась ехать на конкурс, не придя к согласию по поводу договора с НТКУ.

"Она – Водолей, свободолюбивый знак, который не терпит жестких ограничений и рамок. Для нее неприемлемы жесткие контракты – Водолею всегда нужно оставлять какую-то долю свободы. "Звездный час" этой артистки был как раз в день финала Нацотбора, 23 февраля. Однако в период, когда будет проходить Евровидение в Израиле, то есть 14-18 мая, звезды в ее гороскопе стоят неблагоприятно, потому вряд ли бы она сумела завоевать на конкурсе какое-либо достойное место", - сказал эксперт.

Росс добавил, что в патриотизме Maruv не стоит сомневаться.

"На самом деле, Maruv – патриот Украины, о чем говорит Луна в зодиакальном знаке Рака в ее гороскопе. Она бы с удовольствием представляла бы именно Украину и приложила бы все усилия для того, чтобы сделать это на уровне. К слову, Черная Луна в ее гороскопе находится в Водолее, а Водолей – это знак России, соответственно, у Maruv весь негатив связан с Россией", - отметил астролог.

Он также не исключает, что Maruv все же поедет на Евровидение, но не в этом году и не от Украины.

"Вполне возможно, что со временем мы можем увидеть Maruv на Евровидении под белорусским флагом. Рано или поздно она будет участвовать в Евровидении, но не от нашей страны", - рассказал эксперт.

По словам Росса, в случае, если в нынешнем году Украина вообще не будет отправлять своего участника на Евровидение, это будет очень плохо.

Читайте такжеMaruv-гейт: что произошло и кто виноват"Это только подчеркнет справедливость слов Зеленского о том, что у нас выходит так: воровать – можно, красть – можно, конфеты продавать в России – можно, а Maruv – нельзя. Это полнейший дебилизм. Украина всегда говорила об ужасной и вездесущей российской пропаганде, однако на примере этого Нацотбора мы увидели, как пропаганда работает у нас. В частности, это проявилось в чисто политических вопросах, которые задавал участникам ведущий Сергей Притула. В итоге, Украина, оскандалившись с Национальным отбором, но в результате никого не отправив на конкурс, в имиджевом плане точно существенно проиграет из-за политизации конкурса", - резюмировал он.

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Влад Росс астрологический прогноз Евровидение-2019 Группа Kazka Александра Зарицкая Maruv
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