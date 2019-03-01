"Исусик был с усиками": в Сети потроллили отказ Садового от участия в президентских выборах

Лидер Объединения Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу кандидата в президенты, лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас мы имеем шанс избрать украинского, и избрать антикоррупционного президента, поэтому я принял решение - я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил он.

Отметим, что новость о снятии кандидатуры Садового в пользу Гриценко вызвала большой резонанс в Сети:

"Садовий відмовився від президентства на користь Гриценка. А уявляєте, якщо за ним Гриценко відмовиться, а за ним - Наливайченко, Смєшко, Ляшко, Кива, Юля etc. І сценарій "Євробачення-2019" знову повториться", - пишет Сергей Руденко.

"Ай да Самопомощь! По инициативе БПП И НФ приняли решение передать расследование фактов Бигуса в ранее созданную ТСК под задачу "розслідувати розкрадання арміі Гриценком" ( Винник из БПП) возглавляет. За это проголосовала Самопомощь.Не иначе как обманный манёвр, накануне объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко. Ведь получается, что Винник, который расследует как Гриценко распродавал армию, теперь с помощью Садового будет расследовать как "орлы Порошенко" делали тоже. Все смешалось в доме Облонских. Как говорится,друзья и враги должны так ох@еть, чтоб жизнь не казалась сказкой", - подчеркнул Юрий Романенко.

"Якщо це правда, то ми спостерігаємо відхід з політичної арени дуже цікавої партії, "Самопоміч" з моменту постання була таким собі технологічним печворком, і так і не перетворилася в єдиний організм. А з відходом столичної групи, розпад був вжк невідворотній...Андрій Садовий же має добрий особистісний ресурс для продовження політичного життя.Він навіть навпаки, вже на другому турі може починати розгортати формуіання чогось більшого ніж Самопоміч, і війти у правлячу клаліцію з будь-яким партнером!", - отметил Владимир Цыбулько.

"Маленький Іісусик приходив тепер в штаб до Анатолія Степановича щоранку ще вдосвіта, і прямо з порогу починав нудіть:- Курить шкідливо! Перед обідом треба молитися! Не їжте скоромного у великий піст, не матюкайтеся! Не грішіть...Вже за якийсь тиждень достав всіх в доску...", - иронизирует Виталий Чепинога.

"Так я понял, что Садовой обманул маленького Иисусика, который ночью приходил к его жене - и дал ценное указание идти на выборы и побеждать?", - троллит Садового Дмитрий Корнейчук.

"Іісусик сказав своє слово! Садовий більше не кандидат у президенти! Він вирішив зняти свою кандидатуру.Доречі щодо заяви про "знімаюсь на користь Гриценка" то тут Ісусик трохи прибріхує, така користь у законодавстві не передбачена і соціологами не вимірюється))).Але в принципі весело вийшло: Садовий - технічний кандидат Гриценка))). Клас)", - пишет Татьяна Лупова.

"Андрей Садовой снял свою кандидатуру на президентских выборах и поддержал Анатолия Гриценко.Конечно, лучше позже, чем никогда, это хороший сигнал всем, кто требовал и ждал такого объединения. Но надо отдавать себе отчет, что потеряно больше года. Самый продуктивный период мобилизации был упущен минувшей осенью и зимой. Много ненужной суеты, конкуренции и соревнований.Но это хороший урок на осень. Мы не должны повторить этой ошибки на парламентских выборах и искать точки соприкосновения разных команд уже сейчас", - считает Мустафа Найем.

"А если Гриценко снимется в пользу Тимошенко, то получится матрешка", - подкалывает кандидатов в президенты Сергей Дидковский.

Напомним, накануне старта избирательной кампании супруга львовского градоначальника Екатерина Кит-Садовая заявила о том, что сошедший с небес маленький Иисус сказал, что Андрей Садовый должен "идти и побеждать".