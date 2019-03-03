"Пипл схавает": журналист прокомментировал заявление "27 пенсионеров" против Зеленского

3 марта 2019, 11:54

По мнению Вячеслава Чечило, собирать подписи известных артистов - дорого, так как они "цену своему имени знают".

Порошенко и бабушки
Президент Украины Петр Порошенко / niklife.com.ua

Заявление "27 представителей интеллигенции" против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского может свидетельствовать о том, что команда действующего главы государства Петра Порошенко жестко экономит на его предвыборной кампании.

Такое мнение высказал журналист Вячеслав Чечило в Facebook.

"Заявление "27 представителей интеллигенции" против Зеленского вызвало только одну реакцию: Кто все эти люди? Как обычно - сэкономили", - написал Чечило.

По его мнению, собирать подписи известных артистов - дорого, так как они "цену своему имени знают".

"Поэтому собрали подписи бывших секретарей комсомольской организации Союза писателей УССР, "добив" другими чуть менее заслуженными пенсионерами. У Петра Алексеевича вся избирательная кампания проходит под лозунгом "пипл схавает". Вряд ли здесь стоило рассчитывать на исключение", - заключил журналист.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

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Украина Петр Порошенко Владимир Зеленский Вячеслав Чечило выборы-2019
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