"Снова обдурили": в центре Киева людей заманили на фейковый митинг

В воскресенье, 3 марта, в центре Киева собрались несколько сотен человек, которым предложили принять участие в митинге за материальное вознаграждение.

При этом людям обещали заплатить по 700 гривен, однако организаторы фейкового митинга так и не явились, и призывали людей подождать еще немного, рассказал в Facebook экономист Владимир Компаниец.

"В Киеве снова обдурили проплаченных митингующих, люди пришли заработать 700 гривен, а организаторы до сих пор не пришли и все время просят людей подождать", – сообщил Компаниец.

Напомним, ранее в Харькове устроили митинг в поддержку фейкового кандидата - маньяка Анатолия Оноприенко.