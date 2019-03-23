"Решение принято": Елена Зеленская высказалась о предвыборной кампании мужа

Елена собралась с силами и готова поддержать мужа в борьбе за главный государственный пост / Фото: скриншот YouTube

Елена Зеленская, жена шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказала, что от президентских амбиций супруга ее долго оберегали, однако после некоторого шока было принято твердое решение о поддержке.

"Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект - даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками - не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - сказала она в эфире телеканала ICTV.

Зеленская подчеркнула, что ее муж – чрезвычайно целеустремленный человек, поэтому бессмысленно противостоять решению, которое он принял.

Читайте такжеЖена Зеленского рассказала, как муж руководит семьей"Я могу препятствия какие-то создавать, портить настроение, не поддерживать - но это не конструктивно. Поэтому в тот момент, когда я поняла, что решение принято и дорога выбрана, я стараюсь держать себя в руках, успокаивать, консолидировать все позитивные флюиды в одну точку, чтобы негатив немножко снимать. Мне кажется, пока получается", - отметила Зеленская.

Напомним, супруга шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского — Елена — сообщила, что у них в семье "республиканская форма правления".