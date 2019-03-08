Жена Зеленского рассказала, как муж руководит семьей

В семье Владимир Зеленский осуществляет общее стратегическое руководство, сообщила его жена Елена Зеленская / facebook.com/Елена Зеленская

Супруга шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского — Елена — сообщила, что у них в семье "республиканская форма правления".

Супруг осуществляет общее стратегическое руководство, а домочадцам предоставлена свобода действий, интервью рассказала жена кандидата Йод.Медia.

По словам собеседницы, у них в семье "народ" не обременен никакими ограничениями.

"…Республика (семья — как мини-государство — Ред.), конечно... Надеемся, строй у нас демократический. Папа осуществляет общее стратегическое руководство, а дальше нам предоставлена свобода действий...", — сказала Елена Зеленская.

Жена кандидата в президенты поделилась, что их младший сын — 6-летний Кирилл пока не очень интересуется папиной карьерой, его больше волнует, сможет ли тот сегодня с ним поиграть, а старшая дочь — 14-летняя Александра — "в состоянии юношеского максимализма выражает активное недовольство".

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" Зеленский"Ей не хочется, чтобы папа погружался в мир политики, становился похожим на представителей политического бомонда, которых она видит по телевизору. Я пытаюсь ей объяснить, что в любой среде можно оставаться самим собой, сохранять порядочность и принципиальность, и что папа точно сможет это сделать", — добавила супруга Зеленского.

Ранее Елена Зеленская поделилась, что после того, как ее супруг Владимир Зеленский стал кандидатом в президенты на выборах-2019, в их жизни произошли изменения, связанные с безопасностью.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

В начале марта — 4 числа — в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Позже в Службе безопасности Украины объяснили, что велась прослушка на основании постановления суда в отношении лица, которое "никоим образом не связано с избирательной кампанией".

До этого в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.