Жена Зеленского рассказала об изменениях в семейной жизни из-за выборов-2019

В жизни семьи Владимира Зеленского из-за выборов произошло не очень много изменений / УНИАН

Жена шоумена Владимира Зеленского — Елена — сообщила, что после того, как ее супруг стал кандидатом в президенты, в их жизни произошли изменения, связанные с безопасностью.

В семейной жизни произошло не так много изменений, рассказал Елена Зеленская в интервью Йод.Медia.

По ее словам, супруг так же много работает, но при этом "принимает на себя огромную волну негатива, что не может не утомлять".

"…детей (Александра и Кирилл) мы стараемся как-то от этого ограждать", — сказала собеседница.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

В начале марта — 4 числа — в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Позже в Службе безопасности Украины объяснили, что велась прослушка на основании постановления суда в отношении лица, которое "никоим образом не связано с избирательной кампанией".

До этого в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.