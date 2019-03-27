"Обещали политическую крышу": на Киевщине директора стадиона уволили за отказ агитировать за Порошенко

После пережитого стресса Анжела Макеева попала в больницу / Фейсбук М.Цюцюры

Многократная чемпионка Европы и мира, абсолютный чемпион Европы по тхеквон-до, глава Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области Анжела Макеева заявила о том, что ее уволили с должности директора стадиона Чемпион в Ирпене Киевской области за отказ агитировать в пользу Петра Порошенко.

Женщина рассказала, что работала на своей должности с 2016 года, а после ее отказа участвовать в незаконных избирательных схемах, заместитель председателя партии Новые лица Петр Щербина лично угрожал ей, не смотря на беременность женщины.

"Но, к сожалению, с началом политической гонки председатель партии Новые лица Владимир Карплюк через (своего PR-технолога и советника по вопросам коммуникаций — авт.) Петра Щербину начали осуществлять на меня давление, угрожать и требовать, чтобы я выполняла все их приказы, агитировала исключительно за них и тех кандидатов, на которых они мне укажут. Требовали, чтобы я вступила в партию Новые лица и поддерживала кандидатуру действующего президента, ведь он, по их словам, пообещал им после выборов политическую крышу", – рассказала Макеева в Facebook.

Она подчеркнула, что после отказа участвовать в политической агитации и избирательных схемах, ее уволили с должности директора стадиона, грубо нарушая законодательство Украины, несмотря на беременность.

Как позднее сообщил муж Макеевой, после пережитого стресса женщина попала в больницу.

Напомним, ранее стало известно о работе "сетки Порошенко" на президентских выборах.