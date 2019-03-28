"Пусть выставит свое чучело": Ляшко рассказал, почему не пришел на дебаты с Гриценко

Олег Ляшко / УНИАН



Нардеп и кандидат в президенты Олег Ляшко не пришел на предвыборные теледебаты на UA:Першому из-за своего плотного рабочего графика и низкого рейтинга самого телеканала (якобы возникшего по вине главы Общественного вещания Зураба Аласании).

"У меня очень, очень напряженный график, в 5 утра встаю, в 12 ночи ложусь. Я не отказываюсь ни от каких дебатов, в отличие от моих трусливых конкурентов. Но Аласания опустил рейтинг Первого национального ниже плинтуса − с кем дебатировать и кто это увидит? Поэтому вместо моего манекена Аласания пусть выставит свое чучело − как крупнейшего лузера, который похоронил замечательный украинский канал", − написал сам Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вечером 27 марта кандидаты в президенты Олег Ляшко и Юрий Бойко не пришли на дебаты с Анатолием Гриценко в эфир UA:Першого. Тому пришлось вместо конкурентов "общаться" с пластиковыми манекенами