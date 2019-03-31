В Николаеве полицейский нахамил в ответ на замечание о нарушении закона о выборах

Выборы 2019 / УНИАН

В Николаеве на избирательном участке №480739 находился сотрудник полиции, что запрещено законом. Об этом сообщает главный редактор местного издания Олег Деренюга на своей странице в Facebook.

"На попытку сделать замечание, полицейский ответил: Не кумарь меня. После включения видеокамеры, полицейский заявил, что осуществляет охрану общественного порядка и охраняет сейф", - говорится в сообщении.

Как известно, согласно закону "О выборах президента", сотрудники правоохранительных органов, могут осуществлять охрану правопорядка в день голосования и во время подсчета голосов только за пределами мест для голосования. В случае возникновения фактов нарушений правопорядка, председатель, заместитель или секретарь комиссии может их вызвать исключительно для восстановления правопорядка.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полиция задержала мужчину за фотографирование бюллетеня.

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.