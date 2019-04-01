ЦИК обработала 95% голосов: Тимошенко почти догнала Порошенко

Тимошенко почти догнала Порошенко

По состоянию на 22:00 Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 95,14% бюллетеней.

Согласно обработанным данным, уверенно лидирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский: он набрал в первом туре 30,23%. Больше всего за него голосовали в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Еще немного сократился разрыв между нынешним президентом Украины Петром Порошенко и лидером Батькивщины Юлией Тимошенко: первый потерял еще несколько сотых процента, а вторая их набрала. Так, по последним на данный момент данным, за Порошенко проголосовали 15,94%, а за Тимошенко – 13,40%.

В целом расклад не поменялся: во втором туре за пост президента Украины будут бороться Зеленский и Порошенко.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.