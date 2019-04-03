Политолог объяснил опасность союза между Зеленским и Тимошенко

3 апреля 2019, 08:10

Победитель первого тура после объединения может проиграть во втором туре.

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко / Turbo News

Владимир Зеленский объединившись с Юлией Тимошенко может потерять голоса во втором туре. Об этом пишет Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на Главред.

"Зеленскому действительно нужна технологическая помощь со стороны других кандидатов, но пойти на публичные переговоры и союз с Юлией Владимировной – это риск потерять тех избирателей, которые видят в Зеленском, прежде всего, внесистемного кандидата. От этого объединения он может потерять голоса", – уверен Золотарев.

По его мнению, Тимошенко также должна понимать, что не нужно идти на публичные шаги и объявлять об объединении.

"Можно немного помочь с помощью политической машины "Батьківщини", и этого было бы достаточно, чтобы Зеленский получил результат и победил во втором туре Порошенко", – отмечает политолог.

Ранее Юлия Тимошенко отказалась поддерживать прошедших во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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