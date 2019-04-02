Шанс для Тимошенко и новые грабли для Порошенко: что светит политикам по итогам первого тура

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

2 апреля 2019, 09:23

У Зеленского не будет долгого "медового месяца", и он может столкнуться с падением рейтингов популярности почти сразу после победы на выборах.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко
Из-за объединения с Тимошенко Зеленский может потерять голоса, считает Андрей Золотарев

В первом туре мы не наблюдали борьбы содержаний, когда бы обсуждались различные пути развития страны. Из трех кандидатов только Юлия Тимошенко пыталась представить какой-то взгляд в будущее в виде программы "Новый курс".

А вот результат Владимира Зеленского, похоже, озадачил политтехнологов Порошенко, которые не рассчитывали на такую высокую поддержку Зеленского, полагая, что за счет низкой явки Зеленский не получит больше 26%. Однако Зеленский в первом туре получил более 30% голосов. При этом, например, в Кривом Роге – 50%, на юге страны – 42%.

Это результат, который огорчает команду Порошенко, потому что 12-13% – это некомпенсируемый разрыв. Социологически преодолеть его, учитывая электоральные резервы и антирейтинги кандидатов, для Порошенко просто невозможно.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один способ поставить мат ЗеленскомуПетр Алексеевич будет пытаться радикализовать кампанию. Уже прозвучало его первое заявление о том, что он не даст ни единого шанса "марионетке Коломойского". Это говорит о том, что Порошенко не планирует сдаваться. Потому и он, и его команда будут совершать те же ошибки, что и в январе-феврале, когда они начали массированную кампанию по диффамации Зеленского. На данный момент у Зеленского 7% антирейтинга, потому можно даже не говорить о коэффициенте полезного действия так называемых "порохоботов" и роликов, созданных против "марионетки Коломойского". Это не работает.

Однако я опасаюсь радикальных сценариев. Не буду ударяться в прикладную конспирологию. Но, как говорят, против лома нет приема.

Нужно отдать должное команде Порошенко. Стратегически она выжала максимум возможного в первом туре, максимум, чего можно было добиться за счет контролируемого голосования, так называемой "сетки", за счет формирования стратегической конфигурации, когда "бело-синий" электорат разрывается между Бойко и Вилкулом, а электорат Тимошенко и Гриценко разрывают Смешко и Ляшко. Это они сделали, причем довольно грамотно.

Но дальше Порошенко тянет ко дну его колоссальный антирейтинг. У нас более 50% избирателей не хотят поддерживать Порошенко, и в этом состоит его главная проблема.

Я думаю, что Юлия Тимошенко в сложившейся ситуации будет поднимать меседж "украденной победы". Это, на мой взгляд, правильный шаг, потому что впереди "третий тур" президентских выборов – кампания выборов в Верховную Раду, которая будет не менее важной (а, возможно, и более важной), нежели президентские выборы.

Тимошенко уже сейчас должна начинать играть на парламентские выборы. У Зеленского не будет долгого "медового месяца", и он может столкнуться с падением рейтингов популярности почти сразу после победы. Партия Порошенко почти исчезнет, как это обычно и бывает с партиями власти, когда первое лицо теряет власть. Где сейчас СДПУ, Партия регионов, Наша Украина и т.д.? А вот "Батьківщина", если Юлия Владимировна сейчас удержит команду, сохранится и будет иметь неплохие шансы. Не нужно искать виноватых. Было множество факторов, почему произошло именно так. Об этом можно говорить часами, где были ошибки, почему не было работы над ошибками, но так уже случилось. Теперь Тимошенко нужно использовать шанс на выборах в парламент. Действовать нужно уже сейчас. Хотя это очень тяжело – и финансово, и физически. Но нужно уже начинать кампанию выборов в ВР. И тогда можно будет избежать знаменитого "все пропало".

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019Что касается возможности объединения Зеленского и Тимошенко… Зеленскому действительно нужна технологическая помощь со стороны других кандидатов, но пойти на публичные переговоры и союз с Юлией Владимировной – это риск потерять тех избирателей, которые видят в Зеленском, прежде всего, внесистемного кандидата. От этого объединения он может потерять голоса.

А Тимошенко должна понимать, что не нужно идти на публичные шаги, объявлять об объединении. Можно немного помочь с помощью политической машины "Батьківщини", и этого было бы достаточно, чтобы Зеленский получил результат и победил во втором туре Порошенко.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для "Главреда"

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Андрей Золотарев выборы-2019
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