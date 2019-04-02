"Ни один не справится": Тимошенко отказала в своей поддержке во втором туре Зеленскому и Порошенко

При этом политик заверила, что вместе со своей командой будет помогать любому президенту, которого изберут украинцы.
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, заявившая ранее, что смирилась с фальсификацией президентских выборов, отказалась поддерживать прошедших во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
"Беда в Украине очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справится с этими вызовами и не остановит ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу", — заявила политик.
В то же время Тимошенко заверила, что вместе со своей командой будет помогать любому президенту, которого изберут украинцы. Среди прочего она пообещала поделиться своими наработками, заложенными в ее предвыборной программе.
Сама Тимошенко собирается сосредоточить свои усилия на предстоящих парламентских выборах.
"У нас с вами остается еще одна возможность в корне все изменить, воплотить в жизнь "Новый курс" — это следующие парламентские выборы", — отметила Тимошенко.
Как сообщалось, Тимошенко потеряла шансы на второй тур. Это следует из результатов подсчета 97,75% голосов избирателей в первом туре, опубликованном на сайте Центризбиркома. Исходя из того, что разрыв между Порошенко и лидером Батькивщины Юлией Тимошенко составляет более 460 тысяч голосов в пользу президента, это выводит его во второй тур, так как посчитать осталось меньшее число бюллетеней.
После этого политик заявила, что ее политсила и сторонники не будут проводить митинги или акции протестов, а также не буду оспаривать результаты первого тура в суде, так как не верят в правосудие в стране.
Ранее в Центризбиркоме рассказали, как и за кого на выборах президенты голосовали украинцы за рубежом. Результат за рубежом получился отличающийся от результата в Украине.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%