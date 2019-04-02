"Ни один не справится": Тимошенко отказала в своей поддержке во втором туре Зеленскому и Порошенко

Тимошенко отказала в своей поддержке во втором туре Зеленскому и Порошенко / Батькивщина

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, заявившая ранее, что смирилась с фальсификацией президентских выборов, отказалась поддерживать прошедших во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Беда в Украине очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справится с этими вызовами и не остановит ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу", — заявила политик.

В то же время Тимошенко заверила, что вместе со своей командой будет помогать любому президенту, которого изберут украинцы. Среди прочего она пообещала поделиться своими наработками, заложенными в ее предвыборной программе.

Сама Тимошенко собирается сосредоточить свои усилия на предстоящих парламентских выборах.

"У нас с вами остается еще одна возможность в корне все изменить, воплотить в жизнь "Новый курс" — это следующие парламентские выборы", — отметила Тимошенко.

Как сообщалось, Тимошенко потеряла шансы на второй тур. Это следует из результатов подсчета 97,75% голосов избирателей в первом туре, опубликованном на сайте Центризбиркома. Исходя из того, что разрыв между Порошенко и лидером Батькивщины Юлией Тимошенко составляет более 460 тысяч голосов в пользу президента, это выводит его во второй тур, так как посчитать осталось меньшее число бюллетеней.

После этого политик заявила, что ее политсила и сторонники не будут проводить митинги или акции протестов, а также не буду оспаривать результаты первого тура в суде, так как не верят в правосудие в стране.

Ранее в Центризбиркоме рассказали, как и за кого на выборах президенты голосовали украинцы за рубежом. Результат за рубежом получился отличающийся от результата в Украине.