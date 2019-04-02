В Центризбиркоме рассказали, как и за кого на выборах президенты голосовали украинцы за рубежом

Выборы 2019 / УНИАН

Нынешний президент Петр Порошенко на заграничном избирательном округе на выборах 2019 получил больше всего голосов - 38,93%.

Такую статистику обнародовали представители Центризбиркома. Всего за рубежом голосовали более 55 тысяч украинцев. Причем шоумен Владимир Зеленский, безоговорочный лидер президентской гонки, за рубежом серьезно отстал от Порошенко, получив 26,01%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юлия Тимошенко потеряла все шансы на проход во второй тур выборов президента Украины-2019.

По состоянию на 11.20 2 апреля в Центризбиркоме обработали 98.23% протоколов. Лидерство удерживает Владимир Зеленский 30.24% (5 616 145 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 15.92% (2 957 076 голосов).