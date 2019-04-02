Тимошенко заявила, что смирилась с фальсификацией президентских выборов

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что результаты выборов президента Украины были сфальсифицированы

Об этом лидер Батькивщины заявила во вторник, 2 апреля, на брифинге."К сожалению, народ не использовал шанс, который был дан ему 31 марта. Выборы были превращены в фарс. Результат Порошенко был сфальсифицирован.

Проводился откровенный подкуп: доплата к пенсиям, субсидии и прочее. Есть видеозаписи, когда сотни бюллетеней перекладывали из непонятных, неизвестных стопок в пользу Порошенко – он прорвался во второй тур обманным путём. Фальсификации были до, во время и после выборов", - сказала Тимошенко.

При этом политик отметила, что ее политсила и сторонники не будут проводить митинги или акции протестов, а также не буду оспаривать результаты первого тура в суде, так как не верят в правосудие в стране.

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Напомним, ранее Зеленский согласился на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Позднее в Национальной общественной телерадиокомпании Украины прокомментировали вопрос о дебатах между кандидатами.