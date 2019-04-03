Порошенко пойдет на все, чтобы остаться у власти - политтехнолог

Петр Порошенко / УНИАН

Победить Владимира Зеленского при таком отрыве Петр Порошенко не сможет, но будет драться и цепляться за власть до последнего. Об этом пишет Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства "Гайдай.Ком" в своей колонке на Главреде.

"Слишком высоки ставки, ведь речь идет о его личной безопасности или необходимости ответить перед законом. Если Порошенко потеряет власть, то встает вопрос не только о его политическом будущем в этой стране, но и о том, будет ли он эмигрировать или будет отвечать перед законом", – отмечает политтехнолог.

По его мнению, Порошенко, может пойти на все, что угодно. В том числе на сценарии, которые предполагают введение особого положения, военные эксцессы, борьбу с терроризмом, отмену результатов выборов под предлогом того, что они являются результатом происков врагов и "руки Кремля".

Ранее эксперт спрогнозировал, что проигрыш Порошенко во втором туре неизбежен.