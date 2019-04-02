Почему Порошенко будет драться и цепляться за власть до последнего

Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, на что пойдет Порошенко, чтобы остаться у власти. / Радио Свобода

Хороший результат и высокий уровень поддержки Владимира Зеленского был ожидаемым и прогнозируемым.

И хотя реальных договоренностей об объединении Тимошенко и Зеленского еще нет, было бы неплохо, если бы они таки появились.

Для Юлии Тимошенко такой шаг как объединение с Зеленским, был бы логичным, потому что главная угроза – Порошенко – остается. Ликвидация вертикали власти Порошенко – это ключевой момент, который необходимо устранить, чтобы в дальнейшем в этой стране мог развиваться какой-то понятный демократический процесс.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один способ поставить мат ЗеленскомуВозможно, и для Зеленского было бы неплохо объединить вокруг себя не только Тимошенко с ее партийными структурами, но также и Анатолия Гриценко, и многих других кандидатов, которые выступали в оппозиции к Порошенко, потому что вскоре он столкнется со всей мощью административного ресурса, который есть у действующего президента. И в такой ситуации лучше иметь союзников.

Чего ждать от второго тура? Я думаю, что победить Зеленского при таком отрыве Порошенко не сможет. Но он точно будет драться и цепляться за власть до последнего. Слишком высоки ставки, ведь речь идет о его личной безопасности или необходимости ответить перед законом. Если Порошенко потеряет власть, то встает вопрос не только о его политическом будущем в этой стране, но и о том, будет ли он эмигрировать или будет отвечать перед законом.

Зная Порошенко, думаю, что он может пойти на все, что угодно. В том числе на сценарии, которые предполагают введение особого положения, военные эксцессы, борьбу с терроризмом, отмену результатов выборов под предлогом того, что они являются результатом происков врагов и "руки Кремля".

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства "Гайдай.Ком", специально для "Главреда"