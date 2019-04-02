Почему проигрыш Порошенко во втором туре неизбежен

У Порошенко не осталось электоральной базы / Reuters

Итак, за Порошенко проголосовали 16%.

Что это за люди?

Из политологии известно, что любая власть, - какая бы коррумпированная она не была, - всегда может рассчитывать на 10% поддержки. Эти 10 % состоят из двух частей.

Во-первых, это люди, которые прямо связывают свое благосостояние именно с властью. Это:

собственно люди, входящие во властную вертикаль, а также их домочадцы;

коррумпированный бизнес, который присосался к бюджетным потокам, а также их домочадцы;

часть бюджетников, которые прикормлены властью;

часть интеллигенции, которая кормиться с властных рук;

Во-вторых, это 2 % людей, которые психологически боятся любых перемен, поэтому всегда, не думая, голосуют за действующую власть. Это, как правило, пенсионеры

Итого: 10 %

Но кто такие оставшиеся 7%?

В нашем конкретном случае это:

Клинические идиоты, которые искренне верят в то, что патентованный коррупционер Порошенко будет защищать Украину от нападения России.



Психологическая справка: Коррупционер никогда никого кроме себя и своих активов защищать не будет, потому что такова психология любого коррупционера. Коррупционер просто не мыслит другими категориями, кроме воровства. Все ворованное он выводит из страны, будучи всегда готовым к бегству туда, где его богатство. Коррупционер не имеет Родины, он космополит.

Националисты, которые наивно верят, что в Украине можно силой построить этноцентрическое государство, если принять нужные законы

Существенно расширить свою электоральную базу Порошенко уже не в состоянии. Ну, разве что взять на себя 1.5% голосов Кошулинского и 0.2 % от непонятного тусовщика Наливайченко. Что называется, не густо.

Все кандидаты от Юго-Востока, а также Тимошенко, Гриценко, Ляшко и Смешко отдадут свои голоса Зеленскому в обмен на некоторые преференции.

Поэтому проигрыш Порошенко во втором туре неизбежен.

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