Социолог оценила вероятность Майдана в случае поражения Зеленского

Социолог не прогнозирует очередной Майдан по ряду причин / УНИАН

Известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина высказала мнение, что заявления главы Батькивщины Юлии Тимошенко о якобы ее выходе во второй тур являются несерьезными.

Во время чата в Главреде эксперт подчеркнула, что безосновательный протест Тимошенко не может повлечь за собой какие-то волнения со стороны ее избирателей.

"Каковы аргументы? Экзит-пол, который проводила ее партия? Но это несерьезно. Поэтому какие основания для массовых протестов?" – констатировала она.

По словам Бекешкиной, электорат Зеленского способен выйти на массовые акции протеста в случае проигрыша своего кандидата, но лишь в случае фальсификаций.

" Что касается готовности электората Зеленского выйти на улицу в случае проигрыша, то вопрос в том - это репальный проигрыш или результат фальсификаций. Думаю, и тут важную роль сыграет независимый экзит-пол и параллельный подсчет голосов, осуществляемый общественными организациями", - заключила социолог.

Напомним, во время чата в Главреде Бекешкина высказала мнение, что явка на выборах в первом туре президента Украины существенно отличалась от озвученных ЦИК цифр.