"Это абсолютное зло": Тарута призвал украинцев не голосовать за Порошенко

Сергей Тарута / УНИАН

Лидер партии Основа и экс-председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута призвал украинцев во втором туре президентских выборов не поддерживать действующего главу государства Петра Порошенко. Свое обращение он огласил в эфире телеканала Наш и опубликовал на странице своей политической силы в Facebook.

"Моя главная задача, чтобы Порошенко не выиграл. Поэтому, я всех буду призывать голосовать против Порошенко. Потому что это - абсолютное зло, это продолжение войны, это, к сожалению, разрушения и бедность нашей страны", - заявил экс-кандидат в президенты.

Тарута не стал призывать украинцев голосовать за Зеленского, хотя и сам планирует это сделать.

"О Зеленском - я не могу говорить"за", я не знаю как он справится с главной проблемой - достижением мира. Как он обеспечит консолидацию в парламенте. Поддержка Зеленского возможна, если он скажет, какой сделает нашу страну, как обеспечит доверие к стране, кто будет отвечать за внешнюю политику, за справедливость, за доверие к банковской системе. Я не знаю пока четкой программы - что он собирается делать. Зеленский - это пока реакция общества против действующей власти" - отметил Тарута.

Ранее Сергей Тарута заявлял о поддержке лидера Батькивщины Юлии Тимошенко на президентских выборах в Украине-2019.