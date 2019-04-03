Ирина Бекешкина: Во втором туре большинство будет голосовать против: против Порошенко или против Зеленского

Ирина Бекешкина / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с социологом, директором Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ириной Бекешкиной. Общаясь с читателями, она рассказала, чем президентские выборы-2019 отличаются от предыдущих голосований за президента, что стало сюрпризом первого тура, в чем причина высокого рейтинга Владимира Зеленского, почему Юлия Тимошенко не прошла во второй тур, за счет чего нарастил рейтинг Петр Порошенко, кто "откусил" рейтинг Гриценка, почему упал спрос на популизм Ляшко, а также как изменило бы президентскую гонку участие в ней Вакарчука. Кроме того, социолог сделала прогноз на второй тур президентских выборов, в котором за победу будут бороться Зеленский пи Порошенко.

Предлагаем стенограмму чата с Ириной Бекешкиной.

Віталій зі Львова: Чим здивував вас перший тур виборів? І яких сюрпризів нам слід чекати у другому? Чи відрізняються якось вибори зразка 2019 року від, скажімо, виборів 2014 чи 2010?

Ирина Бекешкина: Якщо чесно, перший тур здивував відсотками Смєшка, які ніхто не прогнозував. Фактично різниця між ним і Гриценком – у межах похибки вибірки.

У другому турі буде два кандидата, і, хто б не переміг, для прихильників іншого кандидата це буде сюрприз.

Вибори-2019 істотно відрізняються і від виборів-2014 і від виборів-2010. До 2014 року у нас чітко вимальовувався поділ країни на дві частини і, умовно кажучи, був лідер заходу і лідер сходу, й саме між ними йшла головна боротьба. Вибори 2014 року відрізнялися тим, що був безумовний лідер, який перемагав уже в першому турі, та тим, що схід ці вибори проігнорував, навіть там, де були виборчі дільниці і можливість проголосувати – схід не бачив свого кандидата.

Вибори-2019 відрізняються тим, що вперше трійка лідерів підтримується в усіх регіонах, хоча, звичайно, з певною відмінністю. Скажімо, за даними екзит-полу, найвища підтримка Зеленського на півдні (42%), найменша – на заході (але 22% – це теж висока підтримка). Порошенка найбільше підтримують на заході (26%) і найменше на сході (9%), що теж чимало. Тимошенко підтримують більш рівномірно, найбільше – захід і центр, найменше схід (7%).

Читайте такжеВиктор Небоженко: Украина никуда не движется – она просто бредет по дну, хуже уже не будетgreen_girl: Оцініть, будь ласка, явку на виборах-2019 у першому турі. Який ваш прогноз по явці на другий тур? Чи є шанс, що електорат Порошенко мобілізується, а Зеленського, навпаки, розслабиться?

Ирина Бекешкина: Я думаю, що явка на виборах у першому турі була достатньо високою, оскільки 63% ми рахуємо по відношенню до всього населення України (за винятком окупованих територій). Але ж ми не знаємо, скільки мільйонів наших громадян зараз перебувають на заробітках за кордоном. Тому якщо порахувати тих, хто зараз реально перебуває в Україні, то явка буде не менше 75%.

Явка на другий тур буде, звісно, меншою. Не всі з тих, хто голосував за інших кандидатів, підуть на вибори, а мобілізуються не скільки прихильники, скільки противники: Зеленського з одного боку, Порошенка – з іншого.

Олена Зварич: Питання про явку в другому турі: чи прийдуть ті, хто не ходив голосувати в першому турі? Чи може частина "виборців Зеленського" у ІІ турі голосувати за Порошенка?

Ирина Бекешкина: Ті, хто не ходив голосувати у першому турі, навряд чи підуть у другому (хіба що ті, що фізично не змогли).

А виборці Зеленського навряд чи в другому турі будуть голосувати за Порошенка.

Олена Зварич: Ірино Ериківно, оцініть, будь ласка, якість решти екзит-полів. Схоже, що, попри прогнози, фейкових не було – всі показали результати приблизно такі ж, як і Національний екзит-пол.

Ирина Бекешкина: Одностайність екзит-полів мене радує. Особливо, якщо зважати на те, що вони працювали на різних замовників, а результати виявилися однаковими. Це якраз і свідчить про чесність соціологів.

Vova_80: Чи можливий майдан у випадку масштабних фальсифікацій на виборах у другому турі?

Ирина Бекешкина: Спитайте краще спочатку, чи можливі масштабні фальсифікації. Думаю, що масштабних – не буде. А, отже, не буде і Майдану.

Василий Петрович: Какие шансы у Тимошенко добиться признания того, что выборы были частично сфальсифицированы? И как по вашему мнению, были ли эти самые фальсификации и в каком количестве?

Ирина Бекешкина: Пока официальных отчетов наблюдательных миссий нет. Но если судить по предварительным высказываниям представителей этих миссий, в том числе международных, серьезных нарушений на выборах не было.

Что касается фальсификаций, то пока результаты ЦИК и четырех экзит-полов совпадают, потому говорить о серьезных фальсификациях оснований нет.

Ирина Бекешкина / Главред

Олег Косюк: Допустим, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. Может ли Тимошенко организовать масштабные протесты с лозунгом о фальсификациях? Какие шансы, что из-за этого результаты первого тура признают недействительными? И второй вопрос – готов ли электорат Зеленского выйти на улицу в случае проигрыша на выборах во втором туре их кандидата?

Ирина Бекешкина: Уже очевидно, что во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. Это подтвердили четыре экзит-пола, которые проводились для разных заказчиков, и данные ЦИК, тенденция которых очевидна.

Тимошенко уже заявила о том, что на самом деле на втором месте – она. Каковы аргументы? Экзит-пол, который проводила ее партия? Но это несерьезно. Поэтому какие основания для массовых протестов?

Что касается готовности электората Зеленского выйти на улицу в случае проигрыша, то вопрос в том – это реальный проигрыш или результат фальсификаций. Думаю, и тут важную роль сыграет независимый экзит-пол и параллельный подсчет голосов, осуществляемый общественными организациями.

Лена Д.: Чего, по-вашему, не хватило Тимошенко в этот раз, чтобы вырваться во второй тур? Она так серьезно стартанула и сдулась... Будут ли ее результаты на выборах в Раду выше, чем на президенстких выборах?

Ирина Бекешкина: Да, Тимошенко была безусловным лидером весь прошлый год. А потом часть молодежи в ее рейтинге забрал Зеленский, часть старшего электората – Порошенко (благодаря пенсиям, субсидиям).

Результат Тимошенко на парламентских выборах будет в значительной степени зависеть от ситуации в стране: если экономическая ситуация будет улучшаться, то поддержка "Батьківщини" расти не будет, и наоборот. Поскольку основной избиратель Тимошенко – это самая бедная и нуждающаяся часть украинского общества.

Читайте такжеНе любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовитьZinchenko: Ирина, скажите, как по вашему мнению, Порошенко все-таки удалось прорваться во второй тур? Ведь раньше второе место отводили Тимошенко. Что сыграло решающую роль? Пенсионеры отблагодарили Порошенко за повышение пенсий и монетизацию субсидий?

Ирина Бекешкина: Ну, если говорить о динамике, то хочу напомнить, что весь предыдущий год единоличным лидером была Юлия Тимошенко, и было не ясно, кто выйдет во второй тур, поскольку четыре-пять кандидатов имели приблизительно одинаковый результат порядка 6-8%.

Первым рывок совершил Зеленский. Если в декабре прошлого года у него было 8% поддержки, то уже в январе этого года – 16%. Это произошло благодаря очень интенсивной новогодней кампании. И дальше его рейтинг только рос.

У Порошенко первый рост рейтинга состоялся после Томоса – порядка 4%, что позволило ему приблизиться к Тимошенко. Порошенко удалось сконцентрировать державников, для которых лозунги "армия, мова, віра" имеют первостепенную важность. Поэтому он стал лидером в западном регионе. А недостающие проценты, возможно, действительно были получены им за счет повышения пенсий.

Во всяком случае, если Тимошенко была безусловным лидером в возрастной группе старше 60 лет, то уже последний опрос за неделю до выборов показал, что в этой группе у них были равные проценты: поддержка Тимошенко снизилась, а Порошенко – возросла.

Ростислав Семенов: Складывается впечатление, что коррупционный скандал в оборонке никак не отразился на рейтингах Порошенко. Как такое может быть? Чем объясняется такая стабильность в симпатиях?

Ирина Бекешкина: Конечно, коррупционные скандалы, и не только в оборонке, отразились на рейтингах Порошенко. Собственно, это и есть основная причина того, что действующий президент имеет настолько низкий рейтинг, несмотря на явные достижения во внешней политике страны.

Другое дело, что часть избирателей голосовала за Порошенко, несмотря на свое неприятие, поскольку это было голосование не столько за Порошенко, сколько против двух других кандидатов.

Дональд: Ирина Эриковна, что вы думаете о словах Муждабаева, что нужно стрелять в тех, кто за Тимошенко, Зеленского, Бойко, Вилкула и т.д.? Почему в ходе избирательной кампании только "порохоботы" позволяют себе такие высказывания, что никакими европейскими ценностями там и близко не пахнет: один стрелять инакомыслящих предлагает, другой выбирать в президенты только христианина и украинца...

Ирина Бекешкина: Я думаю, что подобные высказывания только вредят Порошенко. И, конечно, ни о каких европейских ценностях в таком случае и речи быть не может.

К сожалению, эти выборы отличались еще и повышенной температурой, неприятием оппонентов, что, конечно, вредит имиджу Украины.

Ирина Бекешкина / Главред

Карпенко А.С.: Несколько пугает риторика, к которой прибегают Порошенко и его сторонники, которые всех, кто поддержал другого кандидата, называют "рукой кремля", врагами, особая "любовь", естественно, к тем, кто поддержал Зеленского. Чем чреваты такие попытки установить такую "монополию на патриотизм" – мол, "правильные патриоты – только те, кто за ПАП"? Выборы пройдут, а нам-то жить в одной стране дальше. Не приведет ли это к разделению нации?

Ирина Бекешкина: Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула – около 10%. То есть фактически "правильные патриоты" ведут к расколу страны. Я, как человек, который жил в советское время, хорошо помню, что на выборах мы голосовали за одного кандидата и в стране была одна партия – коммунистическая. Они что, хотят вернуть это время?

gf_43: Многие эксперты отмечают тот факт, что за Зеленского голосовал не один город или регион, а практически все области. Чем можно объяснить то, что галичане поддержали такого кандидата? Способен ли Зеленский объединить Украину?

Ирина Бекешкина: Зеленського справді підтримали в усіх областях України. Але це було протестне голосування проти нинішнього політикуму взагалі – і владних політиків, і опозиційних. Але об’єднати країну може позитивна програма, якої поки що у Зеленського ми не бачимо. Тобто об’єднує "Геть!", а що в позитиві – поки що не зрозуміло.

Тоня: Ирина, чем лично вы можете объяснить столь высокий уровень поддержки Зеленского? С чем связан спрос в украинском обществе не на профессионального политика на должность главы государства, а человека, далекого от политики?

Ирина Бекешкина: Частково я вже це пояснила. Це – голосування проти всіх. Це дуже серйозний сигнал не лише для влади, але й опозиції. Це – сигнал про те, що та форма політики, яка існує в країні, не є прийнятною для значної частини громадян, особливо молодих. І "далекість" кандидата від політики для цих громадян – не мінус, а плюс.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один способ поставить мат ЗеленскомуГанна, Київ: Найєм повідомив, що начебто Тимошенко і Зеленський можуть об’єднатися. Якщо це справді станеться, це додасть голосів Зеленському чи навпаки?

Ирина Бекешкина: Не зрозуміло, що значить "об’єднатися". Очевидно, що на парламентські вибори і "Батьківщина", і "Слуга народу" підуть окремо.

Що стосується різноманітних союзів, то це більше потрібно Тимошенко, ніж Зеленському.

З іншого боку, цілком імовірні домовленості (можливо, не публічні) про підтримку Тимошенко Зеленського, що справді додасть йому голосів. Питання – а що взамін?

F678: С чем, по-вашему, связана тенденция, которая прослеживается в западных странах, что к власти приходят люди не из политики? И Украина, выходит, в этом же тренде...

Ирина Бекешкина: На Западе это одна из тенденций. Очевидно, это отражает потребность в большей демократичности власти, то есть в более активном диалоге власти с гражданами.

Но такого феномена, чтобы кандидат типа Зеленского, стал президентом, я, честно говоря, не знаю.

Ссылки на Рейгана? Простите, но Рейган перед этим два срока был губернатором одних из самых серьезных штатов страны, а до этого – активным деятелем сначала Демократической, а потом и Республиканской партии.

Если говорить о Трампе, то он создал серьезную бизнес-империю, а его политические взгляды были достаточно известны стране.

Вероніка: Пані Ірино, цікавить ваша думка щодо результату Гриценка. Хто "відкусив" його електорат, і чи бачите ви його політичну силу у наступному парламенті?

Ирина Бекешкина: Очевидно, що частину виборців Гриценка перебрав на себе Смєшко. З такими відсотками Смєшко буде бажаним у будь-якій політичній силі.

Щодо Гриценка, то принаймні зараз і опитування, і результати виборів засвідчують, що його політична сила є цілком прохідною. Більше того, думаю, частина тих, хто голосував за Порошенка, можуть на парламентських виборах проголосувати не за БПП, а за Громадянську позицію. Але все буде залежати від виборчої кампанії.

Triss: Як ви оцінюєте феномен Смешка? Його результати – це фактично єдині, в яких помилися соціологи. Чому так сталось? В кого, в першу чергу, відібрав голоси Смешко?

Ирина Бекешкина: Смєшко – це справді найбільша несподіванка виборів для соціологів.

Думаю, в першу чергу Смєшко забрав голоси у Гриценка. Певна частина суспільства відчуває потребу в "сильній руці". Можливо, ці люди побачили цю "сильну руку" у Смєшка.

Василько: Хочу запитати у вас щодо результату Бойка – 9,8% це пристойний рівень голосів. Скажіть, як президенту України, хто б ним не став, доведеться враховувати цей проросійський електорат? І що буде, якщо позицією і настроями цих людей влада буде нехтувати, як протягом останніх п’яти років?

Ирина Бекешкина: До результату Бойка ще можна додати результат Вілкула...

Але я вважаю, що навіть 10-15% проросійського електорату – це значна перемога, якщо згадати, що колись проросійський електорат становив майже половину. Та й зараз, за підрахунками соціологів, він складає приблизно 20-25%.

А нехтувати настроями людей не повинна будь-яка влада. Проте враховувати їх можна по-різному. Влада повинна мати свою програму, чіткий курс і переконувати людей у правильності цього курсу.

Mavrik: Почему упал спрос на популизм Ляшко? Кажется, результат этих выборов – наименьший у него за всю историю...

Ирина Бекешкина: Потому что появился более сильный популист – Юлия Владимировна.

Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженdemchenko_d.: Каков Ваш прогноз относительно 21 апреля – состоится ли второй тур? Может ли действующий президент попытаться сорвать/перенести голосование, как это было при попытке ввести военное положение во всей стране?

Ирина Бекешкина: Конечно, состоится. Никаких реальных причин для переноса второго тура выборов нет. Тем более, а что даст перенос? Еще меньшую поддержку президента? К тому же, важной для президента, особенно для Порошенко, является возможная реакция наших западных партнеров. Шуток с выборами они не поймут.

Инга Н.: Очень интересно услышать ваш прогноз на второй тур. У кого больше шансов победить – у Зеленского или Порошенко?

Ирина Бекешкина: Не знаю. Я думаю, что очень важно провести полноценные дебаты, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор.

Ирина Бекешкина / Главред

Олена: Скажіть, як, за вашими прогнозами, можуть перерозподілитись голоси інших кандидатів при умові, що другий тур буде між Зеленським і Порошенко? Кому, швидше за все, підуть голоси Тимошенко, Бойко, Вілкула, Гриценка, Ляшка і Смєшка?

Ирина Бекешкина: Це передбачити важко. Але думаю, що Тимошенко закличе своїх виборців голосувати проти Порошенка.

Щодо решти важко сказати. Скоріше за все, вони триматимуть нейтралітет. Але загалом це залежатиме від підкилимних переговорів цих кандидатів із можливими переможцями президентських виборів: від цього буде залежати їхня позиція і позиція їхніх електоратів.

Элина, Киев: Что такого должно случиться, чтобы Порошенко выиграл второй тур? Такие чудеса бывают? Что еще может спасти действующего президента?

Ирина Бекешкина: Насправді у другому турі більшість буде голосувати проти: проти Порошенка чи проти Зеленського. Тому, щоб переміг Порошенко, більшість громадян повинна не стільки відчувати симпатії до Порошенка, скільки вирішити, що Зеленський є кандидатурою, яка не підходить на посаду президента. А щоб переміг Зеленський, більшість повинна вирішити, що Порошенко є кандидатурою, яка не підходить на посаду президента.

Gerda76: Ирина, какой вы видите Украину в следующие пять лет в случае победы Зеленского? В случае победы Порошенко? Что, по вашим прогнозам, изменится? Донбасс вернется? Крым? Что будет с экономикой?

Ирина Бекешкина:В случае победы Зеленского – этого, наверное, не знает никто, даже он. По крайней мере, пока.

В случае победы Порошенко, очевидно, продолжится нынешний курс. Я это сформулировала так: постепенно ползем вверх. Хотелось бы быстрее, потому что именно ползем, но вверх. В последние два года.

Возможно, Порошенко все-таки извлечет урок из сигнала, который послало общество, отдав явное предпочтение человеку, постороннему в политике, а не президенту, который в политике живет долгие годы и кое-чего добился. Главное – все-таки всерьез заняться борьбой с коррупцией и подбирать кадры не по принципу личной преданности.

Что касается Донбасса, то его будущее зависит, прежде всего, от позиции наших западных партнеров и от того, насколько удастся реализовать единственный реалистичный путь – международные миротворческие силы на территории оккупированного Донбасса.

А что касается Крыма, пока президентом России остается Путин, я не вижу конструктивного решения. И даже дело не в Путине, а в том, что 80% россиян считают, что Крым – это Россия.

Чернівці, Саша: Як, за вашими прогнозами, може відрізнятись наступна Верховна Рада від теперішньої, враховуючи рейтинги кандидатів в президенти? Враховуючи ваш досвід попередніх виборів, як сильно можуть відрізнятись рівень довіри до кандидата на президентських виборах і на парламентських?

Ирина Бекешкина: Поки що я навіть думати боюся про майбутній склад Верховної Ради, бо поки що не проглядаються ті політичні сили, навколо яких буде формуватися більшість. Звичайно, на це істотно вплине результат президентських виборів.

А загалом, голосування на парламентських виборах буде істотно відрізнятися від президентських, тому що на президентських переможець може бути лише один, і виборці концентруються на найбільш ймовірних переможцях виборів. А на парламентських виборах буде будь-хто, хто набере 5%. Тому цілком можливо, що ті відсотки, які набрала трійка лідерів, будуть меншими і відійдуть до інших партій. Але як вони будуть об’єднуватися після настільки жорсткої критики, яка взагалі часто виходить за межі пристойного, дуже важко собі уявити. Але ж якось доведеться...

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019Wrangler: Ирина Эриковна, есть ли, на ваш взгляд, политическое будущее у Вакарчука? Считаете ли вы правильной его поведение в ходе предвыборной кампании, то, как он тянул с решением, идет или нет? Он смог бы составить конкуренцию Зе?

Ирина Бекешкина: Будущее Вакарчука, в первую очередь, зависит от него самого, захочет ли он заниматься политикой или предпочтет гражданскую активность.

Что касается избирательной кампании, возможно, Вакарчуку стоило определиться раньше. И, конечно же, его участие в избирательной кампании серьезно снизило бы рейтинг Зеленского. Поскольку сейчас поддержка Зеленского высока во всех регионах, а при участии Вакарчука молодые избиратели запада и центра отдали бы свои симпатии Вакарчуку.

timofei_5: Как отныне, когда прекратил действовать Большой договор России и Украины, будет складываться общение стран, что изменится, на ваш взгляд?

Ирина Бекешкина: Российско-украинские отношения после этого будут складываться ровно так же, как складываются сейчас. Очевидно, что в условиях наших нынешних отношений с Россией, фактически "гибридной войны", а на Донбассе – настоящей войны, "Договор о дружбе" был явным анахронизмом и никак не отражал реальное положение вещей. Поэтому пока Россия не освободит оккупированные территории, очевидно, что изменений в отношениях с Россией быть не может.

Павел D: Пані Ірино, деякі кандидати в президенти говорили, що в разі своєї перемоги вони просуватимуть будапештський формат перемови по Донбасу. Як ви оцінюєте таку перспективу, і чи буде такий формат більш результативним, ніж всі попередні?

Ирина Бекешкина: Звичайно, Мінські угоди нас не задовольняють, але відмова від них автоматично означатиме скасування санкцій проти Росії, оскільки вони прив’язані саме до цих угод.

І хто сказав, що будапештський формат підтримають наші західні партнери, які постійно наголошують на необхідності виконувати Мінські угоди?

Oleg Gavrylovych: Пані Ірино, якою на сьогодні, з вашої точки зору, є ймовірність того, що Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" або включить їх до свого складу? І друге. Чи шокує Кремль перемога Зеленського (якщо він справді переможе зрештою), адже з Тимошенко і Порошенко російська влада вже мала справу, а тут – абсолютно непередбачуваний варіант?

Ирина Бекешкина: Якби у Росії був намір включити до свого складу "Л/ДНР", вона б це давно зробила. Тим більше, що реально Росія утримує "ЛНР" і "ДНР" – саме РФ платить зарплату держслужбовцям, бойовикам, звісно ж, у рублях. Фактично вона утримує ці території.

Але головна мета Росії полягає в тому, щоб включити ці території до складу України, причому таким чином, що управляти ними буде Росія, а утримувати – вже Україна. Такий собі "троянській кінь" або "ракова пухлина", яку намагаються підсадити в організм України. Звісно, Україна – проти. Поки що "ДНР" і "ЛНР" використовуються як джерело дестабілізації ситуації в України. А включати ці території до складу Росії і довічно їх утримувати Росії абсолютно не потрібно.

Що стосується другої частини вашого запитання, то я впевнена, що Кремль чудово знав результати поточних соцопитувань і розумів, що за перемогу будуть боротися троє: Зеленський, Порошенко і Тимошенко. Звичайно, найбільш бажаним переможцем для Кремля був би Бойко, але так не виходило. Із трійки можливих претендентів найбільш небажаним був Порошенко, про що російська влада відкрито заявляла.

Тому перемога Зеленського аж ніяк не шокує Росію. З можливих варіантів цей – не найгірший для неї. Тим більше, що свого часу Зеленський заявив, що заради митру на Донбасі він готовий до переговорів "хоч із дияволом". Тому сподівання на те, що з Зеленським вдасться схилити Україну до компромісів на умовах Росії, у Кремля можуть бути. Наскільки ці сподівання реалістичні? Сказати важко, як важко і сказати щось певне про ймовірну зовнішню політику Зеленського.

gf_43: Недавно Рефат Чубаров заявил о том, что настроения населения оккупированного Крыма существенно изменились за последние пять лет – "те, кто поверили России, трезвеют". Чуть раньше Климкин говорил о том, что Крым стал более проукраинским. На ваш взгляд, есть ли основания для таких утверждений? И еще, вот если бы сегодня в Крыму проводился бы референдум о статусе Крыма – по всем правилам, без фальсификаций, не под дулами автоматов, то насколько отличную от результата 2014 года картину мы бы получили? Ваши субъективные оценки и предположения…

Ирина Бекешкина: Мне как социологу трудно говорить о настроениях в Крыму. Считаю, что проводить объективные социологические опросы в Крыму невозможно, потому что люди просто будут бояться говорить правду, по крайней мере, люди проукраинской ориентации. Поэтому говорить о том, стал ли Крым более проукраинским или нет, сложно.

Читайте также"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборовЯ все-таки думаю, что, скорее, в Крыму есть разочарование в тех ожиданиях, которые крымчане возлагали на Россию, но это не означает, что Крым стал более проукраинским.

К тому же, что касается референдума, надо учесть, что сейчас происходят демографические изменения в составе населения Крыма, поскольку Россия способствует переселению в Крым отставных военных. Естественно, с их семьями, естественно, людей с активной пророссийской позицией. Поэтому в Крыму все сложно.

И, честно говоря, я не знаю, каким был бы результат референдума о статусе Крыма, даже не потому, что все крымчане настолько пророссийские, сколько потому что люди вообще боятся каких-либо перемен.

Еще надо учитывать мощное влияние российской пропаганды, которая ежедневно показывает жителям России, насколько все плохо в Украине, какой в Украине хаос, и вообще, даже если в России не все хорошо, то в Украине все гораздо хуже.

Надежда Майная