Пальчевский рассказал, зачем анализы Зеленского отправили за границу

Владимир Зеленский сдал анализы / Скрин с онлайн-трансляции

Владелец медицинских клиник Eurolab и телеведущий Андрей Пальчевский заявил о том, что анализы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были переданы в две лаборатории, одна из которых находится за рубежом.

"Лаборатория, в которой Владимир Александрович выполнял сдачу анализов, имеет две страховые лаборатории — одна за границей, — куда были отправлены материалы", — сказал он в эфире телеканала Наш.

По словам Пальчевского, это "стабильное второе мнение" и стандартная практика на случай непредвиденных обстоятельств.

Он также добавил, что пробы крови, которую сдал Зеленский, достаточно для проведения всех необходимых анализов. По его словам, это более надежный способ, чем проба мочи, которую легче подменить.

Напомним, Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко и позвал его на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве на дебаты. Кроме того, Зеленский потребовал выполнить несколько условий, в частности, заявил о необходимости обоим сдать анализы. Действующий президент принял вызов оппонента. Зеленский и Порошенко 5 апреля в Киеве сдали анализы в разных местах.