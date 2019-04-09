Выборы 2019: экс-министр сказал, что грозит Украине в случае победы Порошенко

9 апреля 2019, 13:00

При Порошенко в Украине правящий класс стал классом, заинтересованным в личном обогащении, отметил эксперт.

Экс-министр полагает, что если Петр Порошенко победит на выборах 2019, в Украине ничего не изменится
Если Петр Порошенко победит на выборах 2019, в Украине ничего не изменится, полагает экс-министр / Reuters

Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что в случае победы на президентских выборах 2019 действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко в нашей стране ничего нового и неожиданного не произойдет.

При президенте Порошенко внутренняя политика стала основываться на принципе, известном со времен Древнего Рима — "Разделяй и властвуй!", рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, такой принцип активно использовался на протяжении нескольких тысяч лет и доказал свою эффективность при управлении государствами и полиэтническими обществами, которые появились в результате объединения разных народов, которые имеют языковые, религиозные, культурные или другие различия.

Экс-министр отметил, что в Украине власть президента усиливает стимулирование межнациональных противоречий, религиозных конфликтов, этнического национализма, они превращают президентскую власть в верховного арбитра и призваны обеспечить ей поддержку части населения, объявленной "коренным" народом, этнических и религиозных групп, цели которых поддерживает эта власть.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турСуслов полагает, что такая политика неправильная, она резко снижает общую жизнеспособность и устойчивость Украины.

Аналитик добавил, что Порошенко на протяжении первого президентского срока строил страну, в которой президент стал центральной фигурой в политической системе и сосредоточил в своих руках необъятную власть, поскольку начал контролировать большинство в Верховной Раде, Кабмин, судебную систему, Генпрокуратуру, Нацбанк, Центризбирком, местные органы власти, другие государственные институты и крупнейшие государственные монополии во всех областях экономики.

"Для расширения своих полномочий он не менял Конституцию, в соответствии с которой Украина формально продолжала оставаться парламентско-президентской республикой. В ходе своих "реформ" он просто надстраивал над Конституцией и над страной систему отношений личной зависимости феодального типа, "продавливая" на руководящие посты в управлении государством "своих людей" — кумовьев, личных друзей, бизнес-партнеров и фактически становясь "сюзереном" в окружении своих "вассалов", — подчеркнул эксперт.

Бывший министр добавил, что для "вассалов" создали современную "систему кормлений" — распределение тендеров и госзаказов "для своих", раздача "хлебных" должностей, доступ к присвоению собственности страны и ее природных ресурсов, возможность "отжимать" бизнес людей, которые не связанны с властью, установление очень высоких зарплат из бюджета для тех людей, лояльность которых политически важна.

"В итоге украинский правящий класс стал классом, заинтересованным в личном обогащении вместо заботы об интересах страны. Все это дало основание рассматривать Украину как одну из наиболее коррумпированных стран мира", — отметил собеседник.

Экс-министра добавил, что такие особенности политической системы нашей страны обусловили низкую эффективность ее экономики и небольшую непривлекательность для зарубежных инвесторов.

"Экономическая политика при президенте Петре Порошенко стала политикой деиндустриализации, тотального кризиса инфраструктуры, наращивания внешних долгов и снижения социальных стандартов…", — сказал аналитик.

Напомним, в Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента 2019. В Центральной избирательной комиссия сообщили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко, а третье досталось лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.

В результате выборов президента в Украине 2019 никто из кандидатов на пост главы государства не набрал свыше 50% голосов избирателей, поэтому Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

Ранее российский оппозиционер, депутат Государственной думы Российской Федерации говорил Главреду, что Петр Порошенко в Украине воссоздает точную модель РФ — "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Виктор Суслов выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:38
Трагедия в Донецкой области: при разминировании прогремел взрыв, есть погибший и раненые
13:17
Украину накроют дожди — синоптик Видео
13:15
"Зима близко": в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов
13:12
Как Порошенко и его гоп-компания превратились в нафталин мнение
13:00
Выборы 2019: экс-министр сказал, что грозит Украине в случае победы Порошенко Видео
12:59
Украине нельзя выходить из ПАСЕ в знак протеста – политолог
12:28
Поборовшая рак певица впервые выпустила песню после болезни Видео
12:24
Порошенко будет мстить украинцам за выбор Зеленского мнение
12:21
У Зеленского рассказали подробности нападения Барны
12:12
Эксперт назвал причину, почему РФ могут вернуть в ПАСЕ
12:10
Бунт на тонущем корабле: почему так важен демарш Степанова против Порошенко мнение
12:06
В Харькове разместили рекламные борды с Порошенко и Путиным, опубликовано фото
11:46
"Динозавры идут в атаку": Забужко "проехалась" по Зеленскому Видео
11:45
"Молодая и красивая!": Алла Пугачева покорила сеть дерзким образом
11:41
Возврат России в ПАСЕ станет итогом правления Порошенко мнение
11:25
В Раде создали межфракционное объединение За Зеленского
11:21
Голосовать во втором туре пойдут сразу четыре страны мнение
11:20
В ЕС оценили ближайшие перспективы членства Украины
10:56
Украина получила крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров Видео
10:47
Девушка дня Instagram: модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер Фото
10:26
Украина выдала РФ обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes
10:12
"Парад Петра Алексеевича": о чем Порошенко говорил на Свободе слова, и за что его раскритиковали в Сети Фото Видео
10:05
Британский парламент запретил жесткий Brexit
10:05
Еще раз о смоленской трагедии мнение
09:40
Почему Европа заинтересована в возвращении России в ПАСЕ мнение
09:33
Экс-вратарь сборной "ЛНР" сыграл за сборную Украины
09:29
В Украину прилетят американские десантники
08:57
В Олимпийском оценили вероятную стоимость проведения дебатов Видео
08:50
Порошенко высказался об отношениях Зеленского и Путина Видео
08:47
Два сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и Порошенко мнение
08:25
У Порошенко объяснили желание провести дебаты с Зеленским 14 апреля Видео
08:23
Почему у Порошенко настаивают, чтобы дебаты прошли именно 14 апреля мнение
08:22
Порошенко рассказал, сколько раз жена видела его пьяным Видео
07:50
Схватил за грудки сторонника Зеленского: скандальный нардеп Барна устроил новые разборки Видео
07:24
У Зеленского ответили на призыв повторно сдать анализы Видео
07:24
Меган Маркл на сносях: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжи Видео
07:02
Нытики и страдальцы: названы знаки Зодиака, которые любят жаловаться
06:34
Почему березовый сок называют живой водой и как его пить, чтобы похудеть и была польза для здоровья Видео
06:16
"Возбуждает": Алина Гросу похвасталась пышной грудью Фото
05:54
Вербное воскресенье 2019: можно ли сажать, мыться и что вообще делать в праздник Видео
05:48
Женщины рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах
05:11
Астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду
04:41
"Какой озорной образ": Даша Астафьева завела сеть пикантными фото с концерта
04:07
Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа
03:18
Медики рассказали, чем опасно для организма воздержание от секса
02:03
Fitch прогнозирует резкую девальвацию гривны
01:15
Ирландский врач дала пять советов для хорошего сна
00:39
"Обнять и плакать": Слава Каминская шокировала фанатов истощенным видом Видео
00:20
"Я заболела с этими выборами": мама Зеленского поделилась честными намерениями сына-политика Видео
08 апреля, понедельник
23:44
Боец рассказал подробности гибели пулеметчицы Ведьмы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться