Выборы 2019: экс-министр сказал, что грозит Украине в случае победы Порошенко

Если Петр Порошенко победит на выборах 2019, в Украине ничего не изменится, полагает экс-министр / Reuters

Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что в случае победы на президентских выборах 2019 действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко в нашей стране ничего нового и неожиданного не произойдет.

При президенте Порошенко внутренняя политика стала основываться на принципе, известном со времен Древнего Рима — "Разделяй и властвуй!", рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, такой принцип активно использовался на протяжении нескольких тысяч лет и доказал свою эффективность при управлении государствами и полиэтническими обществами, которые появились в результате объединения разных народов, которые имеют языковые, религиозные, культурные или другие различия.

Экс-министр отметил, что в Украине власть президента усиливает стимулирование межнациональных противоречий, религиозных конфликтов, этнического национализма, они превращают президентскую власть в верховного арбитра и призваны обеспечить ей поддержку части населения, объявленной "коренным" народом, этнических и религиозных групп, цели которых поддерживает эта власть.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турСуслов полагает, что такая политика неправильная, она резко снижает общую жизнеспособность и устойчивость Украины.

Аналитик добавил, что Порошенко на протяжении первого президентского срока строил страну, в которой президент стал центральной фигурой в политической системе и сосредоточил в своих руках необъятную власть, поскольку начал контролировать большинство в Верховной Раде, Кабмин, судебную систему, Генпрокуратуру, Нацбанк, Центризбирком, местные органы власти, другие государственные институты и крупнейшие государственные монополии во всех областях экономики.

"Для расширения своих полномочий он не менял Конституцию, в соответствии с которой Украина формально продолжала оставаться парламентско-президентской республикой. В ходе своих "реформ" он просто надстраивал над Конституцией и над страной систему отношений личной зависимости феодального типа, "продавливая" на руководящие посты в управлении государством "своих людей" — кумовьев, личных друзей, бизнес-партнеров и фактически становясь "сюзереном" в окружении своих "вассалов", — подчеркнул эксперт.

Бывший министр добавил, что для "вассалов" создали современную "систему кормлений" — распределение тендеров и госзаказов "для своих", раздача "хлебных" должностей, доступ к присвоению собственности страны и ее природных ресурсов, возможность "отжимать" бизнес людей, которые не связанны с властью, установление очень высоких зарплат из бюджета для тех людей, лояльность которых политически важна.

"В итоге украинский правящий класс стал классом, заинтересованным в личном обогащении вместо заботы об интересах страны. Все это дало основание рассматривать Украину как одну из наиболее коррумпированных стран мира", — отметил собеседник.

Экс-министра добавил, что такие особенности политической системы нашей страны обусловили низкую эффективность ее экономики и небольшую непривлекательность для зарубежных инвесторов.

"Экономическая политика при президенте Петре Порошенко стала политикой деиндустриализации, тотального кризиса инфраструктуры, наращивания внешних долгов и снижения социальных стандартов…", — сказал аналитик.

Напомним, в Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента 2019. В Центральной избирательной комиссия сообщили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко, а третье досталось лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.

В результате выборов президента в Украине 2019 никто из кандидатов на пост главы государства не набрал свыше 50% голосов избирателей, поэтому Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

Ранее российский оппозиционер, депутат Государственной думы Российской Федерации говорил Главреду, что Петр Порошенко в Украине воссоздает точную модель РФ — "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов.