В России обвинили Запад во "вмешательстве" в избирательный процесс в Украине

Мария Захарова / Reuters

Официальный спикер МИД России Мария Захарова считает намерение кандидатов в президенты Украины встретиться с главами стран Европейского Союза "вмешательством" Запада в избирательный процесс.

"Вы что, только сейчас увидели вмешательство западных стран в дела Украины? Мы об этом много лет говорим. Это слышится абсурдно", - заявила она во время брифинга.

Она подчеркнула, что главы французского внешнеполитического ведомства участвовали в акциях протеста и в агитации "непосредственно, когда ситуация была накалена до предела, причем делали это дважды в истории Украины - первый Майдан и второй Майдан".

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Захарова решила, что Франция "растоптала суверенитет Украины, и топтала его и уничтожала его на протяжении нескольких лет", поэтому на ситуацию вмешательства надо смотреть не с точки зрения выборов 2019 года, а вспоминать всю историю.

По ее словам, американские спецслужбы занимали "целый этаж" в органах власти в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Франции Эммануель Макрон намерен провести встречу с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в преддверии второго тура выборов.