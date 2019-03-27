По новым данным разведки: В СВР рассказали, как Кремль вмешивается в украинские выборы

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Ключевые элементы вмешательства РФ в грядущие выборы президента Украины – дестабилизация социально-политической ситуации и распространение хаоса.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Службы внешней разведки Украины. Кроме того, россияне активнейшим образом продолжают информационно-пропагандистскую кампанию в медиа-пространстве, делая основной акцент упор на засорении информпространства для отвлечения внимания, а также черный PR.

К примеру, Кремль концентрируется на вбросах о коррупции и схемах в системе здравоохранения и образовании, а также на "правильном" голосовании трудовых мигрантов из Украины в Беларуси и Казахстане.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о планах Кремля насчет южной части Украины. До этого глава СВР Украины Егор Божок раскрыл планы Кремля по Украине в 2019-м.