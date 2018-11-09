Военный эксперт рассказал о планах Кремля насчет юга Украины

Российские корабли в Азовском море / Comments.UA

План по "отрезанию" Мариуполя является первым шагом со стороны Кремля в попытке отобрать всю южную часть Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано порталом "Новости Донбасса" со ссылкой на эксперта "Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне", бывшего полковника Глена Гранта.

Как считает эксперт, планы Кремля по захвату Мариуполя абсолютно очевидны. "Россия в Азовском море отрезает логистику с Мариуполем и этот берег. И это обычная политика, потому что может повлечь за собой значительные сокращения на предприятиях города", – сказал он.

При этом, как рассуждает Грант, кроме угрозы для инфраструктуры, бизнеса и металлургии Мариуполя, агрессию Кремля можно рассматривать и в качестве части большого плана. "Мне кажется, что это только первый шаг в попытке "отобрать" юг Украины, сделать его непригодным для страны", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британский эксперт назвал новые страны-жертвы Путина.