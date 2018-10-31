Британский эксперт назвал новые страны-жертвы Путина

Владимир Путин / Vesti-ua.net

По словам британского военного эксперта Глена Гранта, президент России Владимир Путин может усилить свое влияние в ряде стран.

"Маленькие страны тоже под угрозой, они легкая жертва. Латвия под угрозой – из-за денег, из-за банковской системы. Черногория, где уже была попытка убить премьер-министра. Поддалась влиянию России и Сербия. Беларусь в шаге от превращения в российского вассала. Значительная активность россиян направлена на Испанию, Каталонию", - подчеркнул он в интервью "Лиге".

По словам эксперта, россияне пытаются купить политиков во Франции, Чехии, Венгрии: "Европу атакуют".

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Грант пояснил, что Россия стремится распространять свое влияния настолько широко, насколько сможет, создавая большое напряжение между Косово и Сербией; внутри Боснии и Герцеговины и с соседями, потому что эта страна очень уязвима.

Напомним, эксперт Богдан Яременко объяснил, как Украине реагировать на агрессию России.

Ранее Владимир Путин пригрозил ответным ракетным ударом всему западному миру, после чего нарвался на волну насмешек в соцсетях.