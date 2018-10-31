Британский эксперт назвал новые страны-жертвы Путина

31 октября 2018, 02:57

Маленькие страны под угрозой, заявил британский военній эксперт Глен Грант.

Владимир Путин
Владимир Путин / Vesti-ua.net

По словам британского военного эксперта Глена Гранта, президент России Владимир Путин может усилить свое влияние в ряде стран.

"Маленькие страны тоже под угрозой, они легкая жертва. Латвия под угрозой – из-за денег, из-за банковской системы. Черногория, где уже была попытка убить премьер-министра. Поддалась влиянию России и Сербия. Беларусь в шаге от превращения в российского вассала. Значительная активность россиян направлена на Испанию, Каталонию", - подчеркнул он в интервью "Лиге".

По словам эксперта, россияне пытаются купить политиков во Франции, Чехии, Венгрии: "Европу атакуют".

Читайте такжеКак Запад толкает Путина на агрессию

Грант пояснил, что Россия стремится распространять свое влияния настолько широко, насколько сможет, создавая большое напряжение между Косово и Сербией; внутри Боснии и Герцеговины и с соседями, потому что эта страна очень уязвима.

Напомним, эксперт Богдан Яременко объяснил, как Украине реагировать на агрессию России.

Ранее Владимир Путин пригрозил ответным ракетным ударом всему западному миру, после чего нарвался на волну насмешек в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Европа атака Владимир Путин Глен Грант
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:19
Дочь Ленни Кравица снялась голой для журнала, повторив фото матери
03:44
Опасный паводок: эколог назвал районы Киева, которым грозит затопление
02:57
Британский эксперт назвал новые страны-жертвы Путина Видео
02:14
Старшеклассник надругался над девочкой прямо в школе
01:36
"Смотрите в глаза": Сексуальная аргентинская журналистка уменьшила грудь
00:45
В России вспыхнула большая нефтебаза - фото и видео Видео
30 октября, вторник
23:59
В оккупированной Макеевке случилось массовое ДТП с участием "скорой"
23:30
Канада купит британские противолодочные корабли, чтобы защититься от России
22:58
В СБ ООН провалили инициативу России заслушать "представителя" оккупированных территорий
22:28
Армия США оставила столицу Исландии без пива
22:17
Порошенко официально пригласили на праздник с участием Путина
21:56
Светлану Лободу забрал из больницы солист Rammstein Тилль Линдеманн Фото Видео
21:47
В Сети показали фото зигующего украинского экс-консула
21:30
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине - онлайн-трансляция Видео
21:11
В школе города Стрый возник новый скандал из-за поборов
20:53
Российские санкции затронут 360 человек и 50 компаний - росСМИ Видео
20:37
"Нафтогаз" обнародовал конечные цены на газ для населения
20:08
Прокуратура Польши проверит украинскую игру об Освенциме
19:39
Верховная Рада поддержала законопроект о мерах борьбы с буллингом
19:32
Обмен моряков "Норда": Украина выступила с неожиданным заявлением Видео
19:27
Дженнифер Энистон Видео
18:58
Упавший в Индонезии Boeing имел технические проблемы Видео
18:54
Презентация Apple: Macbook Air, iPad Pro и другие новинки компании
18:29
Умер создатель мультфильма "Остров сокровищ", художник и мультипликатор Давид Черкасский
18:09
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
18:06
В ноябре киевлянам придется платить за ЖКХ без учета субсидий Видео
18:02
В МИД Украины отреагировали на решение Венгрии по "уполномоченному по Закарпатью"
17:59
Россия значительно дальше от развала, чем 20 лет назад - эксперт
17:39
Погода на ноябрь-2018: Украину ждет значительное похолодание и мокрый снег Видео
17:29
Украину могут принять в НАТО в порядке исключения - офицер США
17:09
Apple презентовала новый Macbook Air: названа стоимость Видео
16:59
Гитарист легендарной рок-группы попал под арест за детское порно
16:55
Как взять кредит онлайн без лишних проблем? новости компании
16:50
Россия обменяла украинских моряков на экипаж задержанного судна "Норд" Видео
16:36
В Сети заблокировали клипы на песню Oxxxymiron о расстреле учеников в школе
16:22
Глава РПЦ впервые раскрыл подробности разговора с Варфоломеем по Украине
16:10
"Проснулся от минета": СМИ узнали новые подробности скандала с оральным сексом в поезде "Укрзализныци"
16:04
Скандал в Черновцах: полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки Видео
15:56
"Нихрена себе сиси": Анну Седокову осудили за откровенное видео Видео
15:44
В Госпогранслужбе предупредили: РФ готовит блокаду морских и речных портов Украины Видео
15:39
СМИ рассекретили воевавшую за боевиков на Донбассе бывшую монахиню-наркоторговку
15:36
Как создать умопомрачительный образ на Хэллоуин: грим, костюм и лучшие идеи для праздника Фото Видео
15:14
"Глаз не отвести!": Надежда Мейхер восхитила стройной фигурой в купальнике
15:11
"Порошенко будет биться до крови": журналист прокомментировал смену главы Киевской ОГА
15:10
"Чем дети дышат, бл*?", жители Армянска рассказали о последствиях химических выбросов Видео
15:07
Хакеры "слили" в Сеть откровенные фото известной американской спортсменки Фото
14:48
ФСБ "сцапало" пограничника, "сливавшего" данные о поездке "ГРУшников" Чепиги и Мишкина
14:47
Порошенко отпразднует окончание войны вместе с Путиным
14:26
Гибель Поплавской: в Сети появилось фото выжившего в ДТП актера "Дизель шоу" Видео
14:23
Порошенко сменил "уставшего" главу Киевской ОГА
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять