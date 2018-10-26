"Начнем воевать головой - станет легче": эксперт объяснил, что делать Украине с Россией

УНИАН

После аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе Киев до сих пор комплексно не пересмотрел свои отношения с Москвой.

На это обратил внимание экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления "Майдан закордонних справ", член партии "Укроп" Богдан Яременко.

"У нас нет принципиальных решений по взаимодействию с Россией, кроме декларативных - со стороны парламента, и эпизодических и не системных - со стороны исполнительной власти", - пишет он в Facebook.

При этом Яременко подчеркнул, что разрыв Украины с Россией неизбежен: "Это произойдет рано или поздно".

Эксперт считает, что президент Петр Порошенко "вынужденно изменив фразеологию, не изменил образ мышления и действий".

По его мнению, это является причиной неготовности украинских властей реагировать на развитие событий.

"Поэтому Украина согласовывает свои санкции против России с американскими и европейскими, а не наоборот. Начнем воевать не солдатами, а головой - станет легче. И к победе ближе", - подытожил Яременко.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

В понедельник, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.