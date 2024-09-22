3 строгих запрета, которые нельзя нарушать: строгие приметы 23 сентября

Что можно делать 23 сентября. Приметы и запреты, которые помогут исцелиться.

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Что нельзя делать 23 сентября / фото: pomisna.info

23 сентября церковь отмечает Зачатие святого Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, в этот день священник Захария и его жена Елизавета получили благую весть от ангела Господня. Они были бездетны и узнали о том, что у них родится сын. Ангел известил Захарию об этом прямо во время служения в храме.

Ангел сказал, что родившегося мальчика нужно назвать Иоанном. Захария по началу не поверил, но позже Елизавета действительно родила ребенка. Иоанн Креститель стал великим пророком, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестившего его в водах Иордана.

Что можно делать 23 сентября

В этот день нужно помолиться. У святого просят об исцелении от болезней.

В этот день женщины могут молиться, прося о беременности. Считается, что тогда они родят здорового ребенка.

Что нельзя делать 23 сентября

1. Нельзя 23 сентября брать или давать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то вы можете оказаться в затруднительном финансовом положении.

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2. Нельзя 23 сентября ссориться со второй половинкой. Иначе отношения могут закончиться.

3. Нельзя 23 сентября принимать судьбоносные решения. Считается, что это лишь навредит.

Приметы 23 сентября

Если в этот день солнечно, то в конце сентября будет дождливая погода.

Если в этот день дождь, то до конца месяца будет тепло.

Если в этот день на рябине мало ягод, то осень будет сухой.

Если в этот день на рябине много ягод, то зима будет морозной и сырой.

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