Очень важные приметы: какую дверь нельзя запирать 24 сентября

Что можно делать 24 сентября. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье и благополучие.

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Что нельзя делать 24 сентября / фото: pomisna.info

24 сентября церковь почитает память святой первомученицы и равноапостольной Феклы. Как сообщает Главред, она была родом из богатой семьи. Отец девушки был язычником, а мать - христианкой. Однажды Фекла услышала проповеди апостола Павла и была поражена его учением. После этого девушка приняла христианство, посвятив себя Богу и отказавшись от брака.

Из-за преданности вере Фекла столкнулась с гонениями. Отец пытался уговорить девушку отказаться от веры в Христа и вернуться в язычество. Однако она оставалась непоколебимой. Феклу арестовали и подвергли пыткам, но она чудом выжила. Она оставалась невредимой даже тогда, когда её бросали в огонь. Девушка сбежала из родного города, путешествовала и продолжала проповедовать христианство.

Что можно делать 24 сентября

В этот день можно прясть. В народе праздник называют Запрядальницей. Считается, что вслед за нитями в вашу жизнь придут удача, достаток и здоровье.

В этот день можно устраивать свадьбы. День Феклы связывают с семейным счастьем.

В этот день можно ходить за грибами. Считается, что тогда получится собрать последние в сезоне боровики.

В этот день нужно привести дом в идеальную чистоту. Это очистит дом от нечисти и проблем.

В этот день нужно помолиться. У святой просят спасения, исцеления, любви, удачи и счастья.

Что нельзя делать 24 сентября

1. Нельзя 24 сентября пересчитывать деньги, особенно мелочь. Иначе у вас начнутся серьезные финансовые проблемы.

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2. Нельзя 24 сентября лениться и тосковать. Если нарушить запрет, тогда вы выпустите из дома все счастье и удачу.

3. Нельзя 24 сентября ходить в гости. Это не лучший день для подобного.

4. Нельзя 24 сентября отказывать нуждающимся. Предки верили, что тогда весь год будет неудачным.

5. Нельзя 24 сентября закрывать дом снаружи. Считается, что через открытые двери к вам придет удача.

Приметы 24 сентября

Если в этот день птицы низко летают, то зима придет очень скорою

Если в этот день на рябине много ягод, то будут сильные морозы.

Если в этот день много желудей, то зима будет мягкой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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