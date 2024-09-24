Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

25 сентября церковь почитает память святой преподобной Евфросинии. Как сообщает Главред, она родилась в семье витебского князя Святослава Всеславича, происходившего из рода Святого и Равноапостольного князя Владимира Великого. С детства она отличалась большой любовью к молитве и духовной жизни. Девушка научилась грамоте, много времени читала Священное Писание и другие духовные книги.
Евфросиния решила посвятить свою жизнь служению Богу и стала монахиней. Она основала женский монастырь возле Полоцка и стала его настоятельницей. Женщина учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению и монастырскому уставу.
Что можно делать 25 сентября
- В этот день нужно сходить в баню. Считается, что это поможет смыть с себя все грехи.
- В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней.
- В этот день нужно убрать дома. Предки верили, что это поможет выгнать всю нечисть и проблемы из дома.
- В этот день нужно сделать как можно больше хороших дел. Тогда все хорошее вернется к вам в двукратном размере.
Что нельзя делать 25 сентября
1. Нельзя 25 сентября мыть голову. Иначе вас будут мучить головные боли.
2. Нельзя 25 сентября поднимать с земли найденные вещи. Предки верили, что они могут принести беды и несчастье.
3. Нельзя 25 сентября лениться, бездельничать и оставлять беспорядок в доме. Считается, что тогда у вас начнутся неприятности.
Приметы 25 сентября
- Если в этот день еще не опали листья с березы, то снег будет нескоро.
- Если в этот день ветер дует с юга, то зима будет теплой.
- Если в этот день выпал снег, то в начале ноября будет уже настоящая зима.
- Если в этот день уже нет листьев на деревьях, то зима будет ранней.
Что стоит учитывать читателю
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