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Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2024, 20:50
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Что можно делать 25 сентября. Строгие запреты, которые избавят вас от различных проблем.
приметы
Что нельзя делать 25 сентября / фото: pomisna.info

25 сентября церковь почитает память святой преподобной Евфросинии. Как сообщает Главред, она родилась в семье витебского князя Святослава Всеславича, происходившего из рода Святого и Равноапостольного князя Владимира Великого. С детства она отличалась большой любовью к молитве и духовной жизни. Девушка научилась грамоте, много времени читала Священное Писание и другие духовные книги.

Евфросиния решила посвятить свою жизнь служению Богу и стала монахиней. Она основала женский монастырь возле Полоцка и стала его настоятельницей. Женщина учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению и монастырскому уставу.

Что можно делать 25 сентября

  • В этот день нужно сходить в баню. Считается, что это поможет смыть с себя все грехи.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней.
  • В этот день нужно убрать дома. Предки верили, что это поможет выгнать всю нечисть и проблемы из дома.
  • В этот день нужно сделать как можно больше хороших дел. Тогда все хорошее вернется к вам в двукратном размере.

Что нельзя делать 25 сентября

1. Нельзя 25 сентября мыть голову. Иначе вас будут мучить головные боли.

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2. Нельзя 25 сентября поднимать с земли найденные вещи. Предки верили, что они могут принести беды и несчастье.

3. Нельзя 25 сентября лениться, бездельничать и оставлять беспорядок в доме. Считается, что тогда у вас начнутся неприятности.

Приметы 25 сентября

  • Если в этот день еще не опали листья с березы, то снег будет нескоро.
  • Если в этот день ветер дует с юга, то зима будет теплой.
  • Если в этот день выпал снег, то в начале ноября будет уже настоящая зима.
  • Если в этот день уже нет листьев на деревьях, то зима будет ранней.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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