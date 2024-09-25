В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 26 сентября - приметы

26 сентября церковь почитает память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Как сообщает Главред, он родился в семье рыбака Зеведея и Саломии. Иоанн и его брат Иаков были рыбаками до того, как Иисус призвал их стать учениками.
Иоанн стал одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он входил в состав ближайших учеников вместе с Петром и Иаковом. Также он стал свидетелем важных событий, таких как Преображение Господне и агония в Гефсиманском саду. Во время казни Иисус поручил ему заботу о своей матери Марии.
Что можно делать 26 сентября
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться. У святого просили здоровья и крепкую семью.
- В этот день нужно испечь пироги и угостить ими других. Считается, что это принесет в дом счастье и благополучие.
Что нельзя делать 26 сентября
1. Нельзя 26 сентября носить старую обувь. Предки верили, что это притянет в жизнь "черную полосу".
2. Нельзя 26 сентября останавливаться на перекрестке. Считается, что там можно столкнуться с нечистой силой.
Приметы 26 сентября
- Если в этот день уже нет грачей, то скоро выпадет первый снег.
- Если в этот день идет снег с дождем, то в январе будет три больших оттепели.
- Если в этот день дует сильный ветер, то скоро пойдет дождь или снег.
- Если в это ден мыши прячутся в норки в траве, то зима будет суровой.
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