Вы принесете в дом благополучие: что нужно сделать 27 сентября - приметы

Что нельзя делать 27 сентября. Строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 27 сентября / фото: pomisna.info

27 сентября церковь почитает память святых мучеников Калистрата и его дружины. Как сообщает Главред, Калистрат родился в Карфагене. Он был воином и служил при императоре Тиверии в Палестине. Он был свидетелем страданий Иисуса Христа и решил принять христианство. Вместе с ним в христианство обратились и другие его товарищи, которые также были солдатами.

Как-то ночью один сослуживец услышал, как Калистрат молиться. Он донес военачальнику и тот попытался заставить Калистрата отречься от веры. Но он стоял на своем и отказался поклоняться идолам. Калистрата и его побратимов пытали, после чего казнили.

Что можно делать 27 сентября

В этот день можно продать или купить лошадь. Предки верили, что это благоприятный день для подобных покупок.

В этот день нужно сходить в церковь и помолиться. У святого просят об укреплении здоровья, физических и духовных силах.

В этот день нужно приготовить медовые пряники. Их можно раздать родственникам. Считается, что это принесет в дом благополучие.

Что нельзя делать 27 сентября

1. Нельзя 27 сентября ходить в лес. Предки верили, что в этот день существует большая угроза заблудиться.

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2. Нельзя 27 сентября скандалить. Иначе эти ссоры затянутся надолго.

3. Нельзя 27 сентября работать. Считается, что человек не извлечет пользы от работы, все будет рушиться с рук.

Приметы 27 сентября

Если в этот день идет дождь, то в январе будет оттепель.

Если в этот день дует южный ветер, то зима будет теплой.

Если этим утром заморозки, то зима придет рано.

Если в этот день дует западный ветер, то через несколько дней испортится погода.

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