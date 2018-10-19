Британский полковник назвал условие, при котором Путин станет "политическим трупом"

Если Владимир Путина не достигнет намеченной цели по Украине, то в России станет "политическим трупом", полагает эксперт / Reuters

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант заявил, что цель президента Российской Федерации Владимир Путина — победить Украину.

Если глава РФ не достигнет намеченной цели, то на своей родине станет "политическим трупом", рассказал аналитик в интервью "Інституту Просвіти".

По его словам, для Украины это означает, что нельзя останавливаться на достигнутом, реформирование войска следует продолжать.

"Цель Путина — победить Украину. Если он этого не сделает — то на своей родине станет политическим трупом, потеряет всю власть и доверие к себе как к "великому лидеру", — отметил собеседник.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы раскрыл, довольны ли Путиным в КремлеПо его словам, украинские военные должны постоянно тренироваться и становиться лучше. "Но, к сожалению, реформы Вооруженных Сил Украины происходят слишком медленно", — добавил Грант.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что Владимир Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике: прыгнуть, получить "люлей" и сделать вид, будто ничего не произошло.